La voiture de Xiaomi fuit à nouveau à cause d’une caméra espion, et nous avons une surprise

Depuis la Chine, ils publient de nouvelles photos d’espionnage des « béquilles » du Xiaomi MS11, tirant les conclusions d’un énorme capot qui pourrait cacher des versions PHEV ou EV à autonomie étendue en plus du modèle 100% électrique.

Nouveaux détails de la voiture Xiaomi: moins d’un an avant qu’elle ne soit révélée Le croquis principal de la Xiaomi MS11, la première voiture électrique du géant de Haidian, a fuité il y a quelques jours.

Lors des conférences d’un Investor Day intéressant dans les bureaux de Haidian, c’est Lei Jun lui-même qui nous a parlé de l’actualité et des stratégies d’un premier véhicule Xiaomi qui devrait voir le jour d’ici un an environ, et qui est évidemment déjà dans le avec d’innombrables fuites qui incluent leurs premiers croquis et dessins ainsi que leurs prix en Chine, qui devraient avoisiner les 40 000 euros plus ou moins.

En tout cas, compte tenu de l’avancement de son développement que la direction de Xiaomi Automobile reconnaît être au-dessus de ses attentes initiales, il est logique que les populaires « béquilles » camouflées parcourent déjà la Chine, font les tests de fonctionnement et nous laissent de plus en plus détails comme ils le font des kilomètres dans des conditions différentes.

Les dernières nous ont été racontées par nos confrères de GizmoChina, publiant de nouvelles images que nous vous montrons maintenant d’une voiture de type berline qui nous laisse quelques surprises en raison de ses formes, surtout si l’on regarde le capot qui est si long .

Et c’est qu’en effet, comme vous l’avez vu sur les photographies divulguées, il semble que l’une des caractéristiques les plus notables de la première voiture Xiaomi sera sa longueur, énorme pour beaucoup et même excessive pour le marché chinois, où les véhicules sont généralement plus compacte. .

Des sources disent que la plate-forme sera similaire à celle de l’Ideal L9, dans son cas un crossover familial, donc les dimensions semblent être assez grandes.

Mais pas seulement, car certains experts se sont concentrés sur le front gigantesque, suggérant que Xiaomi ne se contenterait peut-être pas d’une version purement électrique, mais pourrait également nous présenter un modèle hybride rechargeable ou un modèle électrique à autonomie étendue avec un plus petit batterie de capacité et le générateur de carburant.

L’avant prononcé et l’énorme capot ont fait penser à de nombreux experts que Xiaomi pourrait lancer son premier véhicule non seulement en version 100 % électrique, mais aussi sous la forme d’un hybride rechargeable ou électrique à autonomie étendue.

Il est vrai que les électriques n’ont pas autant de « machines » à l’avant et ont généralement des compartiments moteur beaucoup plus petits, avec des conceptions harmonieuses qui privilégient l’aérodynamisme et des frontaux moins prononcés.

Enfin, les leakers qui ont vu cette unité camouflée indiquent que le véhicule possède un LiDAR sur le toit et des poignées de porte cachées, un détail à la mode dans l’industrie automobile, ainsi que des portes sans cadre dans le plus pur style coupé et un toit panoramique. . Les jantes sont surdimensionnées et en forme de pétale, avec le nouveau logo Mi ornant le centre.

Nous devrons rester à l’écoute, car à mesure que de plus en plus de gens verront les unités de test et que Xiaomi les découvrira, le battage médiatique deviendra sûrement complètement incontrôlable… Qu’attendez-vous ?

