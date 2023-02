Pratique: M2 Mac mini vous oblige à apporter vos propres accessoires, voici nos favoris

Le M2 Mac mini est, à mon avis, le meilleur ordinateur pour votre argent sur le marché à l’heure actuelle. Pour 599 $, ou 499 $ dans le magasin d’éducation, vous obtenez la toute nouvelle puce M2 chargée dans le châssis Mac mini relativement inchangé. L’ordinateur de base vous offre 256 Go de stockage, 8 Go de RAM, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs. Encore une fois, pour seulement 599 $! Mais avec ce prix, Apple a choisi de ne rien inclure dans la boîte à part le câble d’alimentation et le Mac mini lui-même. Cela indique que vous avez besoin de certains accessoires pour pouvoir utiliser cet ordinateur. Voici mes choix !

Avant de commencer

Il existe un nombre infini d’accessoires pouvant être utilisés avec le Mac mini, mais j’ai pensé qu’il valait mieux rester concis avec juste l’essentiel. Je souhaite également proposer au moins deux options par catégorie d’accessoires pour vous offrir des options à la fois d’un point de vue esthétique et tarifaire. La meilleure option consiste à utiliser ce que vous avez actuellement autour de vous pour commencer à utiliser le Mac mini, mais s’il vous manque des accessoires ou si vous voulez simplement quelque chose de nouveau, ceux-ci feront le travail. Commençons!

1. Recommandations de bureau

Bureau debout autonome

J’utilise personnellement mon bureau autonome depuis plus de quatre ans maintenant. Il fait tout ce que je voudrais qu’un bureau fasse. Il s’agit d’un bureau assis/debout motorisé qui a des hauteurs allant de 29,5 pouces à 48 pouces. Il conviendra donc à une grande majorité de personnes pour les modes assis et debout. Il dispose également d’un contrôleur de mémoire pour vous permettre d’enregistrer jusqu’à quatre hauteurs pour une configuration facile, mais les caractéristiques les plus importantes de ce bureau sont la fiabilité et la robustesse. Pas une seule fois le moteur n’est tombé en panne ou n’a pas fonctionné. Chaque fois que j’appuie sur les flèches, ça marche, même après quatre ans. Il a également survécu à quatre mouvements différents – de nombreux autres bureaux auraient été ébréchés, déformés ou cassés à cause d’une mauvaise manipulation. J’ai déménagé à travers le pays avec ce bureau et chaque fois que je le réinstalle, ça marche.

Bureau debout FlexiSpot (économique)

FlexiSpot est une autre marque que je connais depuis des années. J’en ai acheté un pour mon frère il y a des années et il l’utilise toujours. FlexiSpot offre une option beaucoup plus économique pour les bureaux assis/debout motorisés. Ils les ont à partir de 169 $ (avec le coupon de réduction de 30 $ inclus), ce qui est une aubaine absolue. Ils ont réduit les coûts en utilisant différents matériaux de construction pour des choses comme le dessus de table, mais la qualité de construction réelle est toujours excellente. Si vous avez besoin d’un bureau assis/debout mais que votre budget est limité, FlexiSpot est une option incroyable.

2. Claviers

Satechi X1 Slim

J’utilise depuis des années certaines variantes de la gamme de claviers X1 de Satechi. C’est la chose la plus proche de ce qu’Apple fournit du point de vue de la qualité de construction et de la forme. Si vous aimez taper sur Magic Keyboards ou Apple Macbooks, ce clavier est fait pour vous.

Il y a trois raisons principales pour lesquelles j’ai choisi ce clavier plutôt que le Magic Keyboard classique. Le premier est le fait qu’il peut se connecter à jusqu’à trois appareils différents, donc je peux le connecter à mon Mac, iPad et même iPhone. Ensuite, vous avez le fait qu’il se recharge via USB-C et non la foudre, ce que j’adore. Enfin, nous avons le prix. Vous pouvez obtenir le Satechi X1 Slim pour moins de 70 $. Personnellement, j’apprécie le slim car il est compact car il a supprimé le pavé numérique sur le côté droit du clavier. Mais si vous êtes quelqu’un qui a besoin de ce pavé numérique, vous pouvez opter pour le Satechi X3 pour 90 $ qui comprend le pavé numérique.

Satechi X1 Slim

Clavier mécanique Nuphy Air 60

Personnellement, je ne suis pas un grand fan des claviers mécaniques ; Je préfère un peu plus la version des claviers de style chicklet. Mais si vous recherchez un clavier mécanique conçu pour fonctionner avec les produits Apple, le Nuphy Air 60 mérite d’être considéré. Ce qui m’a attiré vers le Nuphy Air 60, c’est qu’il mettait l’accent sur un profil fin, même pour un clavier mécanique, sans sacrifier le son et la sensation d’un clavier mécanique. Il se connecte également à trois appareils différents au maximum, fournit un joli câble USB-C en forme de L pour une utilisation filaire et est également livré avec un étui de voyage pliable.

Clavier magique Apple avec touchID

J’ai dû aborder brièvement celui-ci simplement parce qu’il apporte Touch ID sans fil, qui est actuellement le seul moyen d’obtenir touchID sur le M2 Mac mini. Si vous appréciez vraiment Touch ID, alors c’est la seule option. Ce que je fais, c’est configurer mon Apple Watch pour déverrouiller mon Mac mini. De cette façon, il est toujours facile de se connecter et je peux utiliser mon clavier Satechi. Mais si vous avez besoin de Touch ID, cela fera l’affaire.

3. Souris et pavé tactile

Logitech Anywhere S2 et S3

Je dis toujours aux gens que la série Logitech Anywhere S est la souris de qualité la moins chère que vous puissiez acheter. J’utilise la version S2 depuis 2019, et elle fonctionne toujours comme un champion. Il a juste assez de poids pour qu’il se sente de très haute qualité – il se connecte à jusqu’à trois appareils différents et dispose d’une molette de défilement cliquable et de deux boutons latéraux supplémentaires pour les raccourcis. Il offre une fonctionnalité et une qualité immenses, surtout pour le prix. La version S3 ajoute simplement une nouvelle couleur blanche, qui a fière allure, et nous donne également une entrée USB-C au lieu du micro USB que le S2 apporte.

Souris Satechi M1

J’ai testé la nouvelle souris Satechi M1 au cours des dernières semaines, et je l’adore pour le prix. Pour 30 $, vous obtenez une souris facile à utiliser et de haute qualité qui a, ce qui semble être, une autonomie de batterie éternelle. Il est disponible en cinq couleurs différentes – j’ai la version argentée, qui est extrêmement légère, mais qui a une excellente qualité de construction. Si vous avez besoin d’une souris économique qui a fière allure, se recharge via USB-C, a une grande autonomie de batterie et fait le travail, alors ce Satechi M1 vaut la peine d’être considéré.

Souris Satechi M1

Pavé tactile Apple Magic

Si vous êtes comme moi et que vous aimez utiliser une combinaison de souris et de trackpad, il n’y a vraiment pas d’autre choix que le trackpad Apple. C’est un peu cher (109 $ sur Amazon), mais aucun autre trackpad tiers ne peut faire le travail aussi bien que celui d’Apple, en particulier en ce qui concerne les commandes gestuelles.

4. Affiche et moniteurs

Clarté alogique

J’utilise la clarté Alogic 27 pouces 4k depuis six mois maintenant; Je l’ai utilisé pour mon M2 MacBook Air, mon iPad Pro et maintenant mon M2 Mac Mini. Nous avons une vidéo complète et une critique écrite que vous pouvez consulter pour un test plus approfondi.

J’ai adoré ce moniteur. Il dispose d’un écran UHD 60 Hz lumineux et net qui fonctionne parfaitement avec le Mac mini. Il dispose d’une solution de câble USB-C unique ainsi que de 2 ports HDMI, d’un port d’affichage et d’une prise casque 3,5 mm.

Koorui 24in HD (économique)

Si vous avez juste besoin d’un moniteur qui fonctionne, qui est facile à installer, qui a toujours l’air de haute qualité et que vous ne voulez pas vous ruiner, alors le moniteur Koorui 24 pouces est la solution. Il se vend actuellement 91 $! Il se connecte via HDMI, dispose d’un écran Full HD et 75 Hz et peut être monté VESA. Vous pourriez avoir un double moniteur de 24 pouces configuré pour moins de 190 $. C’est idéal pour tous ceux qui ont juste besoin de leur moniteur pour fonctionner !

5. Quais et hubs

Support et concentrateur pour M2 Mac mini

Depuis que j’ai opté pour le Mac mini de base, je n’obtiens que 256 Go de stockage avec cela. J’allais utiliser n’importe quel lecteur SSD externe pour compléter le stockage intégré. Mais ensuite, j’ai trouvé le hub et le support M2 Mac mini de Satechi qui ont également un boîtier SSD intégré. C’est un hub qui est conçu pour s’adapter à la forme du Mac mini, donc il se trouve sous l’ordinateur et fournit des ports supplémentaires sur le avant tout en ajoutant un boîtier SSD afin que vous puissiez ajouter jusqu’à 2 To supplémentaires. Satechi a également la même version sans le boîtier SSD pour 20 $ moins cher, ce qui est incroyable. Ces deux éléments vous offrent trois ports USB-A supplémentaires, un port USB-C, une prise casque 3,5 mm et des lecteurs de cartes SD/miniSD.

Moyeu Anker 577 Thunderbolt

Si vous avez besoin d’un hub un peu plus puissant, alors ce hub Anker 577 vaut la peine d’être considéré. Il s’agit d’une véritable station d’accueil Thunderbolt 3 13 en 1. À l’avant, vous disposez de deux ports USB-C PD, d’un port USB-A, d’une prise casque et d’un emplacement pour carte SD/MicroSD. Ensuite, à l’arrière, vous obtenez deux ports Thunderbolt, un port HDMI, trois autres ports USB-A et un port Ethernet. C’est comme chaque port dont vous auriez besoin dans une taille compacte et de haute qualité. Anker l’a également en vente pour 40 $ de rabais!

6. Divers

Tapis de bureau Orbitkey

Je dois inclure le tapis de bureau Orbitkey que j’utilise car il a quelques astuces dans sa manche.

Tout d’abord, il a ce piqué qui longe toute la partie supérieure du tapis que j’utilise pour tenir mon Apple Pencil, et il a également un organisateur de câble magnétique qui est idéal lorsque vous avez besoin de charger un clavier ou une souris. Mais il a aussi une couche cachée qui peut être soulevée pour ranger quelques morceaux de papier ou une brochure – en gros, tout ce qui est plat. Il est composé d’une très belle couche végétalienne, puis le fond est en feutre, de sorte qu’il n’abîmera pas la surface sur laquelle il repose.

Conclusion

Comme je l’ai mentionné au début, il existe une abondance d’options en ce qui concerne les accessoires Mac mini. Ce ne sont là que quelques-uns des rares que j’utilise personnellement, que j’ai testés et sur lesquels je peux donner mon approbation. À la fin de la journée, choisissez les articles et accessoires qui vous inciteront à vous asseoir et à faire votre travail. J’adore la configuration de mon bureau et je suis excité chaque jour de m’asseoir et de me mettre au travail et mes accessoires en sont une grande partie.

Dites-moi ce que vous pensez de ces recommandations. Avez-vous entendu parler d’eux? Possédez-vous l’un d’eux? Quels sont les accessoires que vous utilisez que vous recommanderiez à quelqu’un qui achète un Mac Mini ? Discutons-en sur nos réseaux sociaux !