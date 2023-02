Exclusif : le code iOS 16.4 fait référence au nouveau périphérique « module de calcul » – Mac Pro, Reality Pro ou autre chose ?

Nous attendons toujours le Mac Pro, mais deux choses sont indispensables s’il veut être à la hauteur des attentes élevées de ses prédécesseurs : (1) ce doit être le Mac le plus puissant, et (2) ce doit être le Mac le plus personnalisable. Netcost-security.fr a trouvé une nouvelle classe d’appareils « ComputeModule » dans l’image disque du développeur iOS 16.4 d’Apple dans la version bêta de Xcode 16.4 la semaine dernière, et il pourrait s’agir de la pièce manquante des plans Mac Pro modulaires d’Apple… ou il pourrait s’agir d’un boîtier de processeur pour Apple Casque Reality Pro, ou peut-être même un appareil de type Raspberry Pi. Regardons de plus près.

Ce que nous savons avec certitude

Trois choses sont certaines : (1) le module de calcul existe, (2) le module de calcul est une toute nouvelle classe d’appareils qui exécute iOS ou une variante de celui-ci, et enfin, (3) Apple a au moins deux modules de calcul distincts qui sont loin dans le développement – ComputeModule13,1 et ComputeModule13,3. Si ces appareils, quels qu’ils soient, sont destinés aux clients Apple, il est probable que nous les verrons arriver avant la fin de 2023.

Ce que nous aimerions que cela indique : une solution Mac Pro

Lors de la WWDC2020, Apple a annoncé son intention de faire passer sa gamme Mac, alors exclusivement alimentée par des processeurs Intel, à Apple Silicon. Ce plan s’est lentement mais sûrement concrétisé, chaque Mac, en dehors du Mac Pro, arborant désormais des puces conçues par Apple à l’intérieur. Bien que le Mac Pro soit un peu plus qu’à la mode en retard à la fête, le développement de la machine halo d’Apple se poursuit.

Plus tôt cette année, Mark Gurman de Bloomberg a noté que le Mac Pro mis à jour avec Apple Silicon arriverait avec le même boîtier externe utilisé dans la refonte de la machine en 2019. Comme vous l’avez vu dans notre couverture du Mac Pro 2019, le boîtier est caverneux, et avec Apple Silicon nécessitant traditionnellement une empreinte globale plus petite, il y aura beaucoup d’espace excédentaire dans le boîtier pour des composants supplémentaires.

Il y a beaucoup d’espace à l’intérieur du châssis du Mac Pro.

Les utilisateurs doivent s’attendre à des composants de mise à niveau internes traditionnels tels que les disques durs, les SSD, les cartes d’E / S, les cartes réseau, etc., mais des questions subsistent sur des domaines clés tels que les graphiques externes. La possibilité d’ajouter des GPU comme AMD et NVIDIA (lors de l’utilisation de Boot Camp) était l’un des principaux arguments de vente du Mac Pro, mais Apple Silicon est incompatible avec les GPU tiers.

Deux réponses potentielles pour l’évolutivité du Mac Pro

Un module de calcul pourrait donc être la réponse à l’évolutivité future des graphiques. Au lieu d’un GPU traditionnel, au moment de la mise à niveau, les utilisateurs peuvent installer un nouveau module de calcul, ou tout ce que l’équipe marketing d’Apple décide de le nommer, à l’intérieur du Mac Pro modulaire. Ces modules pourraient être exclusivement liés aux performances graphiques…

… ou ils pourraient être le système entier sur un package dans une interface modulaire facilement interchangeable. Lorsqu’Apple dévoilera le M3 Ultra dans plusieurs années, au lieu d’acheter un tout nouveau Mac Pro, l’utilisateur pourrait-il plutôt acheter un nouveau module de calcul M3 Ultra ? Les clients pourraient alors remplacer l’ancien module par le nouveau et avoir instantanément accès aux performances les plus récentes et les plus performantes.

Apple aurait abandonné l’idée d’une puce dite M2 Extreme, qui combinerait deux des puces Ultra pour une plaquette massive avec 48 cœurs de processeur et 152 cœurs de GPU. Peut-être que le Mac Pro pourrait prendre en charge plusieurs modules de calcul, de la même manière que la version Intel prend en charge deux modules GPU MPX liés ensemble via sa technologie Infinity Fabric Link.

Il y a aussi Swift Distributed Actors, introduit l’année dernière, qui peut permettre à Apple de fournir plus facilement des API que les développeurs pourraient utiliser pour tirer parti de l’informatique sur d’autres appareils. Swift Distributed Actors permet une communication peer-to-peer avec un autre processus, que ce soit sur le même ordinateur ou sur un « ordinateur » séparé, par exemple, Compute Module exécutant une variante d’iOS.

Il pourrait également s’agir d’un boîtier de processeur pour Apple Reality Pro

Le prochain casque Apple Reality Pro, maintenant retardé jusqu’à la WWDC2023, comportera une technologie de pointe comme des écrans ultra-haute résolution et un suivi avancé des mains et des yeux, et comportera plus d’une douzaine de caméras et de capteurs dans le châssis du casque. Le casque serait également alimenté par la puce Apple M2. Apple Reality Pro pourrait-il nécessiter un module de calcul séparé qui fournit le muscle nécessaire pour le piloter ?

Le moins excitant… un appareil de type Raspberry-Pi

C’est la perspective la moins excitante, mais Raspberry Pi vend déjà un produit appelé Compute Module orienté vers les applications embarquées. Les références ComputeModule pourraient également être une référence à Apple testant iOS en l’exécutant sur un appareil similaire.

Avis de Netcost-security.fr

Chez Netcost-security.fr, nous aimerions que le module de calcul soit une référence aux « cerveaux » échangeables pour la prochaine actualisation de Mac Pro. Contrairement aux autres ordinateurs d’Apple, l’existence même du Mac Pro est construite autour de l’évolutivité, et avoir la possibilité d’échanger des modules contre des modules plus puissants serait une énorme victoire pour les clients Mac Pro.

Au-delà du simple remplacement du module de calcul principal, la possibilité d’ajouter un deuxième module de calcul pour encore plus de puissance semble très utile pour les flux de travail professionnels. Par exemple, imaginez un Mac Pro avec un module de calcul M2 Ultra installé en usine, puis ayant la possibilité d’ouvrir le boîtier et d’ajouter un deuxième module de calcul M2 Ultra pour encore plus de capacités de calcul parallèle. Ou que diriez-vous de la possibilité de décharger le travail, tel qu’un rendu de chronologie 8K, sur un module de calcul tout en utilisant l’autre pour terminer l’étalonnage des couleurs d’un autre projet ? Les possibilités, si Apple décide de se diriger dans cette direction, sont passionnantes.

Cela dit, il est tout à fait possible qu’il s’agisse de références à un produit lié à Apple Reality Pro – ou à quelque chose d’autre de complètement différent. Qu’en penses-tu? Sonnez sur nos réseaux sociaux.