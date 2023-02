Microsoft en a marre que vous utilisiez Chrome, il vous bombarde donc avec une nouvelle annonce

Les tactiques de Microsoft pour amener les utilisateurs à adopter Edge deviennent de plus en plus agressives. La dernière? Bombardez ceux qui veulent télécharger Chrome avec de la publicité.

Microsoft Edge pour ordinateur de bureau et mobile.

Comme nous imaginons que vous le savez déjà, Edge est le navigateur Internet de Microsoft. La société de Redmond l’a introduit avec Windows 10 et, depuis lors, ils essaient d’en faire l’application de facto à cet effet à la fois sur ordinateur et sur mobile. En fait, leurs actions à cet égard deviennent de plus en plus agressives.

Les choses atteignent un point où, selon les rapports de Neowin, Microsoft injecte de la publicité Microsoft Edge sur la page de téléchargement de Chrome. Et cette approche n’est pas surprenante, puisque le navigateur de Microsoft, bien qu’il soit basé sur la même technologie que celui de Google, est le pont que tout le monde utilise pour télécharger Chrome ou d’autres navigateurs.

Microsoft sait qu’on n’utilise Edge qu’une seule fois, et ça l’agace

Selon la source, si vous utilisez Edge pour aller télécharger Chrome, une énorme bannière apparaît en haut de l’écran dès que le processus de téléchargement du navigateur Google commence. Et, comment pourrait-il en être autrement, ce mouvement n’est pas sans controverse.

De plus, dans ladite bannière, vous pouvez voir comment Microsoft en profite pour lancer des chicanes à Chrome, soulignant qu’Edge est basé sur le navigateur Google et qu’en plus, il a la « confiance supplémentaire de Microsoft ». Cette « confiance envers Microsoft » semble être liée au fait de ne pas pouvoir désinstaller Edge, d’être obligé d’utiliser Bing comme moteur de recherche et de ne pas cesser de recevoir des publicités recommandées via Edge. Et puis ils se demandent pourquoi les utilisateurs ne sont pas satisfaits de leur produit…

Il est vrai que Microsoft n’est pas le seul à avoir des pratiques douteuses pour augmenter la base d’utilisateurs. Google affiche également des bannières promotionnelles pour Chrome, bien qu’elles n’apparaissent que sur les sites Web de l’entreprise. La vérité est que le Big G n’injecte pas de publicités dans les sites Web d’autres navigateurs, et ne se plaint pas non plus lorsque vous souhaitez en utiliser un autre à la place. En analysant les mouvements de ceux de Redmond, leur réaction semble assez enfantine.

Il convient de noter que selon la source, la bannière n’est apparue aux initiés d’Edge que de manière très limitée jusqu’à présent. Il peut même n’apparaître que dans certaines régions. Pendant ce temps, Edge continue d’ajouter des fonctionnalités à son catalogue, comme la synchronisation du navigateur mobile avec celui du bureau.

