Le nouveau Bing avec chat basé sur l’IA arrive sur mobile : vous pouvez donc vous inscrire pour l’essayer

La nouvelle version de Bing, avec chat intégré basé sur l’IA, est désormais disponible sur iOS et Android

Après plusieurs semaines de test de sa version desktop, Microsoft annonce aujourd’hui l’arrivée du « nouveau Bing » dans la version iOS et Android de son application de moteur de recherche. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs qui se sont inscrits sur la liste d’attente et qui ont été acceptés peuvent commencer à discuter avec l’IA intégrée de Bing sur leur téléphone.

Le nouveau Bing débarque sur les appareils mobiles grâce à une mise à jour de l’application de moteur de recherche (dont la popularité a explosé ces dernières semaines) De plus, l’entreprise a annoncé de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité d’ajouter Bing AI aux conversations sur Skype pour obtenir des informations sur certains les sujets. Quelque chose que, soit dit en passant, Google a déjà essayé il y a des années avec Allo, l’une de ses anciennes applications de messagerie instantanée.

En plus d’apporter le nouveau chat Bing à la version mobile du moteur de recherche, Microsoft a également décidé d’ajouter la prise en charge des requêtes vocales. Désormais, les utilisateurs pourront invoquer l’IA via le bouton Bing situé en bas de l’écran, et grâce à l’icône du microphone, il sera possible d’envoyer un message audio que l’assistant interprétera pour offrir un réponse.

D’autre part, ceux qui ont été acceptés sur la liste d’attente auront également la possibilité d’utiliser le nouveau Bing via l’application mobile Microsoft Edge.

L’une des grandes nouveautés se trouve dans Skype. Selon Microsoft, plus de 36 millions de personnes dans le monde utilisent Skype chaque jour pour discuter avec leurs amis et leur famille. Désormais, il sera possible de « convoquer » Bing aux chats et de discuter avec le moteur de recherche, qui proposera des informations susceptibles d’être pertinentes pour tous les membres de la conversation.

Par exemple, si votre famille discute de la prochaine réunion de famille, demandez simplement à Bing des suggestions sur les destinations de voyage, les prévisions météorologiques et les événements intéressants autour de votre date de voyage, et tous les participants au chat auront accès aux résultats. Lorsque vous discutez avec vos amis, vous pouvez demander à Bing de rechercher des informations sur Internet, telles que les dernières nouvelles ou les récompenses de la nuit dernière, pour les ajouter à la conversation.

L’entreprise indique qu’il sera possible de personnaliser la manière dont les réponses Bing s’affichent : texte, réponses simplifiées ou phrases courtes. N’oubliez pas non plus que le moteur de recherche est disponible dans plus de 100 langues différentes et qu’il est disponible dans le monde entier à partir d’aujourd’hui.

Si vous n’êtes pas encore sur la liste d’attente pour essayer le nouveau Bing, vous pouvez le faire via le site Web du moteur de recherche. Si vous êtes invité, vous n’aurez qu’à télécharger l’application Bing ou Microsoft Edge sur votre mobile.

Télécharger sur Google Play | Bing

