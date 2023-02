Cet instagrammeur de la photographie vient de révéler une vérité qui dérange : tous ses portraits sont réalisés avec l’IA

L’Intelligence Artificielle est en plein essor, notamment après l’arrivée du ChatGPT d’OpenAI, que nous avons déjà mis à l’épreuve. En effet, grâce à cette technologie, nous pouvons converser avec une IA avancée pour effectuer toutes sortes de requêtes, générer des textes et de l’audio pour un blog ou un podcast et créer des images à partir de zéro.

C’est précisément ce qu’a fait l’instagrameur photographe populaire, Jos Avery, qui vient d’avouer que tous ses portraits sont réalisés avec l’IA.

Comme on peut le lire dans Ars Technica, le photographe Instagram Jos Avery, qui compte plus de 26 000 followers sur le populaire réseau social, vient de révéler que ses impressionnants portraits photographiques sont créés avec Midjourney, une plateforme qui utilise l’IA pour générer des images.

Dans les propres mots d’Avery :

« [Mi cuenta de Instagram] est passé à près de 12 000 abonnés depuis octobre, plus que ce à quoi je m’attendais, car c’est là que je poste des portraits finis par l’homme et générés par l’IA. Probablement plus de 95% des followers ne s’en rendent pas compte. J’aimerais être honnête. »