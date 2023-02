Voici le Motorola RAZR 2023 : le type pliable "coquille" avec le plus grand écran extérieur à ce jour

Motorola lancera cette année une nouvelle génération de la série RAZR, et nous avons déjà vu son design.

Ce serait l’écran externe du Motorola RAZR 2023

Cela ne fait que quelques mois depuis l’arrivée du Motorola RAZR 2022, mais l’entreprise semble déjà avoir les yeux rivés sur la prochaine génération de son smartphone pliable. Même s’il faudrait encore plusieurs mois avant son lancement, une fuite du célèbre leaker Evan Blass a révélé quelle serait la conception finale du terminal, ainsi que l’une de ses caractéristiques les plus importantes.

Et c’est que, grâce aux images révélées, vous pouvez voir comment le nouveau Motorola RAZR surpassera l’OPPO Find N2 Flip en ayant l’écran externe de plus grande capacité de sa catégorie.

Comme on peut le voir dans les rendus dévoilés, le nouveau smartphone pliable de Motorola élargira la surface extérieure de l’écran, de sorte qu’il occupera pratiquement toute la moitié supérieure de l’appareil, couvrant même l’environnement des deux caméras et du flash LED. .

De plus, on observe comment Motorola aurait adapté l’interface de son logiciel pour l’optimiser pour l’écran externe, dans le but de le rendre plus utile que les écrans externes de ses concurrents. En ce sens, il y aura un accès direct aux applications fréquemment utilisées, la possibilité de vérifier les notifications, de répondre aux messages et plus encore.

L’utilité des écrans externes semble être la prochaine grande bataille qui se jouera sur le segment des mobiles pliables. Motorola a ouvert la voie à cet égard depuis un certain temps, offrant la possibilité d’exécuter des applications complètes à partir de l’écran extérieur, une fonctionnalité absente de ses homologues Samsung et OPPO.

Pour le moment, le reste des fonctionnalités du Motorola RAZR 2023 est un mystère. La société n’a révélé aucune donnée concernant cet appareil, dont le lancement devrait avoir lieu au milieu de cette année. Cependant, la firme décidera très probablement de le positionner comme un téléphone concentré haut de gamme, équipé d’un processeur Snapdragon série 8. Des améliorations sont également attendues dans différents volets comme la photographie ou l’écran intérieur.



