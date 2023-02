La majorité des jeunes pensent que l’utilisation d’un mobile Android est "honteux". Au moins aux États-Unis

Les personnes nées entre 1996 et 2012 représentent 24 % des iPhone vendus aux États-Unis.

L’iPhone 14 Pro et le Samsung Galaxy S23 Ultra, deux des derniers smartphones de référence pour les écosystèmes iOS et Android

La génération la plus diversifiée et la plus inclusive de l’histoire ne fait aucune discrimination fondée sur l’origine, la couleur de peau ou la religion. Mais à cause du système d’exploitation de votre mobile. C’est du moins ce que démontre une enquête menée par le Financial Times, qui assure que la grande majorité des jeunes américains nés entre 1996 et 2012 (ceux correspondant à la soi-disant Gen Z) représentent 34% de tous les utilisateurs d’iPhone, en grande partie à cause de la peur de se sentir exclu lors de l’utilisation d’un smartphone Android.

Samsung, la marque qui vend le plus de mobiles Android dans le pays, ne représente que 10% des ventes des utilisateurs de ce groupe, et petit à petit l’iPhone gagne plus de terrain que les appareils qui équipent le système d’exploitation Google dans sa à l’intérieur.

Le rapport indique que la plupart des jeunes consommateurs craignent d’être ostracisés pour ne pas avoir d’iPhone. Plusieurs personnes interrogées citent l’écosystème fermé d’Apple comme principale raison pour laquelle elles n’envisagent pas d’abandonner le smartphone de la pomme croquée.

iMessage, le cheval de Troie d’Apple à la conquête de la « Gen Z »

De nombreux utilisateurs d’iPhone interrogés déclarent qu’iMessage est l’une des principales raisons pour lesquelles ils utilisent l’iPhone. Le service de messagerie d’Apple discrimine les utilisateurs d’Android de plusieurs manières : si vous incluez une personne avec un appareil Android dans une conversation iMessage, ses messages apparaîtront entourés de bulles vertes au lieu de bleues, et la conversation passera par la messagerie SMs. service, avec les limitations que cela implique.

Pour beaucoup, être à l’origine de ces « bulles vertes » est gênant et une raison impérieuse d’ignorer complètement Android et de miser sur un iPhone, puisque la grande majorité des cercles de jeunes aux États-Unis sont constitués d’utilisateurs d’iPhone.

Plusieurs campagnes ont été menées depuis Google, comme #GetTheMessage, avec laquelle Apple est invité à « réparer sa messagerie » et à rendre iMessage compatible avec des protocoles de messagerie tiers, comme la norme RCS.

Cela a aussi d’autres implications. Les recherches indiquent que les utilisateurs d’iPhone sont plus susceptibles d’acheter d’autres appareils de la société, tels que des MacBook, des montres Apple ou des AirPod. En ce sens, il est précisé que, pour 100 iPhones vendus dans le monde, Apple vend 26 iPads, 17 Apple Watch et 35 paires d’AirPods.

Pour sa part, Samsung se retrouve avec seulement 11 Galaxy Tabs, 6 Galaxy Watch et 6 Galaxy Buds pour chaque Samsung Galaxy vendu.

Les choses ne changent pas trop si nous quittons les États-Unis. Le cabinet de conseil spécialisé dans l’analyse de marché Canalys a constaté que 83% des utilisateurs d’iPhone en Europe âgés de moins de 25 ans prévoient de continuer à utiliser les smartphones Apple. Dans le cas des utilisateurs d’Android, le pourcentage tombe à moins de la moitié.

