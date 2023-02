Samsung clonera votre voix pour répondre aux appels à votre place grâce à l’IA

Samsung a annoncé une nouvelle fonctionnalité de Bixby, son assistant virtuel, qui permettra de cloner la voix de l’utilisateur pour répondre aux appels.

L’arrière du Samsung Galaxy S23 Ultra / Image :

Samsung a un plan pour améliorer Bixby, son assistant virtuel basé sur l’intelligence artificielle. Profitant de l’arrivée récente de sa série Galaxy S23, la société a annoncé une série de changements visant à faire de Bixby un assistant plus complet et avancé, dont une fonction des plus intéressantes qui permettra à l’assistant de cloner la voix de l’utilisateur pour répondre aux appels. tout seul.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons des systèmes d’intelligence artificielle capables d’imiter les voix, mais c’est l’un des premiers dans lesquels un système de ce type finit par être implémenté dans un service qui, sans avoir une base d’utilisateurs aussi large que Siri ou l’assistant Google, est présent dans des millions d’appareils à travers le monde.

Bixby répondra aux appels avec votre voix et imitera même la voix des utilisateurs

Dans l’annonce, Samsung a détaillé les différentes nouvelles qui arriveront bientôt à Bixby. L’un d’eux est Bixby Text Call, une fonctionnalité disponible en anglais, qui permet aux utilisateurs de répondre aux appels via des messages texte, qui seront transformés en audio par Bixby pour être transmis à l’appelant.

Mais la firme va plus loin, et a annoncé Bixby Custom Voice Creator, une fonction encore plus curieuse, qui permet à l’utilisateur d’enregistrer plusieurs phrases pour entraîner Bixby, afin que l’assistant puisse créer un modèle généré par l’IA de sa voix et de son ton. De cette façon, l’assistant répondra aux appels en imitant la voix de l’utilisateur.

Cette fonctionnalité, qui ne sera disponible qu’en coréen pour le moment, permettra également d’utiliser la voix générée par l’IA dans d’autres applications au-delà de l’application téléphonique.

Dans le passé, des entreprises comme Google ont déjà essayé d’implémenter des fonctionnalités similaires dans certains de leurs services. Duplex était un outil qui permettait aux utilisateurs de passer des appels et de faire des réservations dans les établissements de manière autonome avec une série d’instructions fournies par l’utilisateur, grâce à l’assistant Google. L’accueil du public n’a pas été entièrement positif, en partie à cause de sa disponibilité réduite.

Recientemente, Google decidió acabar de una vez por todas con la versión web de Duplex, aunque su tecnología sigue presente en funciones como el filtrado de llamadas de los Google Pixel, que permite usar al Asistente para consultar a la persona que llama sobre la finalidad de l’appel. Quelque chose de similaire à ce que Samsung a maintenant intégré à Bixby.

