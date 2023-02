WhatsApp est mis à jour avec une nouvelle fonction dans ses appels vidéo : le mode Picture-in-Picture arrive, mais uniquement pour iOS

WhatsApp a inclus dans sa dernière mise à jour pour iOS une nouveauté importante qui améliorera considérablement l’expérience d’utilisation des appels vidéo dont, pour l’instant, on ne sait pas encore quand elle arrivera sur Android.

Une nouveauté importante arrive sur WhatsApp pour iOS.

Pas plus tard qu’hier, nous parlions de WhatsApp permettant de choisir la qualité d’une photo avant de l’envoyer, bien que cette fonctionnalité soit encore en développement et actuellement uniquement disponible pour iOS. Hier également, nous parlions de la mise à jour de WhatsApp avec de nouveaux stickers, ce qui est un autre pas dans la bonne direction pour l’application de messagerie la plus utilisée au monde.

Maintenant, comme indiqué dans Gizmochina, WhatsApp teste le mode Picture-in-Picture (PiP) dans ses appels vidéo… bien qu’il ne soit pas encore disponible pour tout le monde. Pour l’instant, la nouvelle fonction n’a été déployée que pour les utilisateurs d’iOS, et pour l’instant on ne sait pas quand elle arrivera sur Android.

Qu’est-ce que le mode PiP ?

Fondamentalement, le mode Image dans l’image permet aux utilisateurs de visualiser l’appel vidéo dans une petite fenêtre tout en utilisant leur appareil d’autres manières. Par exemple, si vous êtes au milieu d’une conversation par appel vidéo, vous pouvez aller voir votre calendrier de la journée, envoyer d’autres SMs ou consulter vos réseaux sociaux sans fermer l’appel.

Les utilisateurs iOS devront mettre à jour vers la version V23.3.77 afin de profiter de cette fonctionnalité. Il ne fait aucun doute qu’avec cette mise à jour, le multitâche est devenu beaucoup plus facile ; Il ne sera plus nécessaire de trancher entre poursuivre un appel vidéo ou prioriser d’autres sujets.

La version la plus récente (également apparemment pour iOS) ajoute également la prise en charge de l’ajout de commentaires aux documents en tant qu’autre fonctionnalité remarquable. Le nombre de caractères pour les descriptions de discussion de groupe a également été augmenté afin que leur objectif soit plus clair.

Comme nous l’avons dit au début de l’article, c’est un grand pas en avant pour WhatsApp. L’expérience utilisateur dans les appels vidéo peut considérablement s’améliorer avec le mode PiP et aider beaucoup dans la question toujours compliquée de concilier productivité et communication. Il ne reste plus qu’à l’annoncer sur Android, bientôt espérons-le.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :