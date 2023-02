La version 22621.1343 de Windows 11 apporte une tonne de nouvelles fonctionnalités pour publier le canal de prévisualisation

Microsoft surprend les utilisateurs de Windows 11 (22H2) s’exécutant sur le canal de prévisualisation des versions avec une tonne de nouvelles fonctionnalités. La dernière mise à jour de prévisualisation incrémentielle est lancée avec le numéro de version 22621.1343. La mise à jour intervient une semaine après la sortie de la version 22000.1639, limitée à la version d’origine (21H2). Outre les nouvelles fonctionnalités, la mise à jour contient une longue liste de correctifs et d’améliorations, lisez-la pour connaître tous les détails.

Microsoft propose la mise à jour logicielle incrémentielle aux PC éligibles avec le numéro de version KB5022913. Si votre PC fonctionne sur la version 22H2 de Windows 11 avec le canal de prévisualisation de la version sélectionné, vous recevrez la version à tout moment maintenant. Comme il s’agit d’une petite mise à niveau progressive, vous pouvez facilement mettre à jour votre PC vers la version 22621.1343 (KB5022913).

La dernière version apporte un tas de nouvelles fonctionnalités et la liste comprend un accès plus facile à Windows Studio Effects via les paramètres rapides, un champ de recherche amélioré, l’option d’application Quick Assist est désormais disponible sur la page des paramètres de dépannage, la mise à jour apporte des recommandations énergétiques, des améliorations à la barre d’état système, c’est-à-dire la zone de notification, la barre des tâches tactile optimisée désormais disponible pour les appareils 2 en 1 que vous pouvez utiliser comme tablette, les améliorations apportées à l’accès vocal, etc.

En passant aux correctifs, la mise à jour résout le problème qui affectait le paramètre des filtres de couleur, une meilleure fiabilité après une mise à jour, un correctif pour le mode IE, etc.

Voici la liste complète des modifications apportées avec la mise à jour de l’aperçu de la version 22621.1343 de Windows 11.

Nouveau! Cette mise à jour permettait d’accéder directement à Windows Studio Effects à partir des paramètres rapides de la barre des tâches pour les appareils dotés d’une unité de traitement neuronal (NPU) prise en charge. Cela a rendu rapide et facile l’activation et la configuration des effets de l’appareil photo. Ces effets comprenaient le flou d’arrière-plan, le contact visuel, le cadrage automatique et les effets audio (mise au point vocale). Vous pouvez toujours accéder à ces effets dans les pages Paramètres.

Nouveau! Cette mise à jour a facilité l’obtention d’aide si vous rencontriez des problèmes de PC. Il a ajouté un lien vers l’application Quick Assist en bas de Paramètres> Système> Dépanneurs. Vous pouvez également trouver Quick Assist dans la liste Toutes les applications du menu Démarrer.

Nouveau! Cette mise à jour a amélioré l’expérience de la zone de recherche dans la barre des tâches. Lorsque vous avez tapé dans la zone de recherche, les résultats de la recherche sont apparus dans la zone de recherche. Vous pouvez également modifier l’expérience de recherche souhaitée pour votre barre des tâches en accédant à Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches. Pour les clients commerciaux, cette mise à jour a ajouté une nouvelle stratégie permettant aux administrateurs informatiques de gérer l’affichage de la zone de recherche dans la barre des tâches dans votre organisation. Pour plus d’informations, consultez Personnalisation de la recherche dans la barre des tâches de Windows 11.

Nouveau! Cette mise à jour a fourni des recommandations énergétiques. Si vous les utilisiez, ils pourraient contribuer à améliorer l’efficacité énergétique de votre PC et à réduire votre empreinte carbone. Accédez à Paramètres > Système > Alimentation et batterie > Recommandations énergétiques.

Nouveau! Cette mise à jour a amélioré la barre d’état système (anciennement appelée zone de notification). Toutes les icônes avaient une mise au point arrondie et un traitement de survol en bas à droite, y compris le menu déroulant « Afficher les icônes cachées ». Vous pouvez déplacer les icônes pour les réorganiser dans le menu déroulant « Afficher les icônes cachées » ou déplacer les icônes vers la barre des tâches.

Nouveau! Cette mise à jour a introduit une barre des tâches tactile optimisée pour les appareils 2 en 1 que vous pouvez utiliser comme tablette. Il y avait deux états de cette barre des tâches : réduite et développée. Pour basculer entre les deux états, balayez vers le haut et vers le bas en bas de votre écran. Lorsqu’elle était réduite en mode tablette, la barre des tâches reculait pour vous donner plus d’espace sur l’écran et vous empêchait d’ouvrir accidentellement la barre des tâches. Lorsqu’elle est étendue en mode tablette, la barre des tâches a été optimisée pour être plus facile à utiliser avec le toucher. Votre barre des tâches est automatiquement passée à cette version optimisée lorsque vous avez déconnecté ou replié le clavier. Cette fonctionnalité ne fonctionnait que sur les appareils pouvant être utilisés comme tablettes et était activée par défaut. Pour changer cela, accédez à Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches > Comportements de la barre des tâches. Le paramètre s’appelle « Optimiser la barre des tâches pour les interactions tactiles lorsque cet appareil est utilisé comme tablette ». Si votre entreprise gère les mises à jour Windows pour votre appareil, cette fonctionnalité sera désactivée par défaut. Les administrateurs peuvent l’activer en utilisant le nouveau contrôle commercial pour une innovation continue.

Nouveau! Cette mise à jour a fourni une prise en charge améliorée des appareils braille. Ils ont continué à fonctionner pendant que vous basculiez entre Microsoft Narrator et des lecteurs d’écran tiers. Le narrateur a automatiquement modifié les pilotes braille. Pour plus d’informations, reportez-vous au Chapitre 8 : Utilisation du Narrateur avec le braille.

Nouveau! Cette mise à jour a également ajouté la prise en charge de nouveaux afficheurs braille et de nouvelles langues d’entrée et de sortie braille dans Narrator. Certains des nouveaux afficheurs braille comprenaient l’APH Chameleon, l’APH Mantis Q40, le NLS eReader et bien d’autres. Pour plus d’informations, reportez-vous au Chapitre 8 : Utilisation du Narrateur avec le braille.

Nouveau! Cette mise à jour a rendu l’accès vocal plus flexible et pris en charge l’interaction avec davantage de commandes d’interface utilisateur (UI). Par exemple, la voix interagissait avec les commandes contenant : Noms contenant des chiffres, tels que « Cliquez sur 5 » Noms sans espaces entre eux, tels que « cliquez sur tableau croisé dynamique » ou « cliquez sur graphique croisé dynamique » Noms contenant des caractères spéciaux, tels que Bluetooth et appareils (« cliquez sur Bluetooth et appareils ») ou Dial-up (« cliquez sur le trait d’union vers le haut »)

Nouveau! Cette mise à jour a ajouté la prise en charge de l’accès vocal pour les commandes rotatives, les commandes au pouce et les boutons partagés. Vous interagissez avec ces contrôles en utilisant la commande « clic » ou les superpositions de nombres. Cette mise à jour a également corrigé des problèmes affectant les commandes d’accrochage qui accrochaient une fenêtre à gauche ou à droite. Les commandes qui déplaçaient le curseur dans une zone de texte s’exécutaient instantanément.

Nouveau! Cette mise à jour a également apporté des améliorations au défilement vocal. Vous pouvez utiliser la voix pour faire défiler vers l’extrême gauche et à droite sur une page. Vous pouvez également utiliser le défilement continu vers la gauche ou la droite comme ce qui est déjà présent pour le défilement vertical. Pour plus d’informations sur les nouvelles commandes d’accès vocal, voir Liste des commandes d’accès vocal.

Nouveau! Pour les appareils qui ont été joints à Azure Active Directory (AAD), cette mise à jour a fourni du contenu recommandé alimenté par l’IA dans votre menu Démarrer. Dans le menu Démarrer, vous avez trouvé du contenu pour vous aider à préparer les réunions, accéder rapidement aux fichiers sur lesquels vous collaboriez, et plus encore.

Nouveau! Nous avons ajouté le nouveau clavier Tamil Anjal pour la langue tamoule. Pour l’ajouter, assurez-vous que Tamil (Singapour), Tamil (Malaisie), Tamil (Sri Lanka) ou Tamil (Inde) apparaît dans Paramètres > Heure et langue > Langue et région. Sélectionnez les points de suspension (…) à côté de la langue. Sélectionnez Options de langue. Ajoutez Tamil Anjal (QWERTY) à la liste des claviers.

Nous avons corrigé un problème qui affectait le paramètre des filtres de couleur. Lorsque vous avez sélectionné Inversé, le système l’a défini sur Niveaux de gris à la place.

Nous avons amélioré la fiabilité de Windows après l’installation d’une mise à jour.

Nous avons soutenu l’ordonnance de changement d’heure d’été des États-Unis du Mexique pour 2023.

Nous avons résolu un problème d’information sur la date. Cela affectait le format des dates envoyées entre Windows et certaines versions de la bibliothèque Heimdal Kerberos.

Nous avons corrigé un problème qui affectait le mode IE. Le texte de la barre d’état n’était pas toujours visible.

Nous avons corrigé les problèmes de compatibilité qui affectaient certaines imprimantes. Ces imprimantes utilisaient des pilotes d’imprimante Windows Graphical Device Interface (GDI). Ces pilotes ne respectaient pas complètement les spécifications GDI.

Nous avons corrigé un problème qui affectait le clavier logiciel. Il n’apparaissait pas dans Out-of-Box Experience (OOBE) après une réinitialisation par bouton-poussoir (réinitialisation d’usine). Ce type de réinitialisation nécessitait la connexion d’un clavier externe pour fournir les informations d’identification.

Nous avons corrigé un problème qui affichait un écran bleu pendant la lecture vidéo. Cela s’est produit après avoir défini la plage dynamique élevée (HDR) sur votre écran.

Nous avons résolu un problème qui aurait pu affecter le clavier tactile et le clavier de saisie du code PIN. Vous n’avez peut-être pas pu les utiliser pour saisir du texte lorsque vous vous êtes connecté à votre appareil.

Nous avons corrigé un problème qui affectait AppV. Il a empêché les noms de fichiers d’avoir la casse correcte (majuscule ou minuscule).

Nous avons corrigé un problème qui affectait Microsoft Edge. Le problème a supprimé les stratégies conflictuelles pour Microsoft Edge. Cela s’est produit lorsque vous avez défini le MDMWinsOverGPFlag dans un locataire Microsoft Intune et qu’Intune a détecté un conflit de stratégie.

Nous avons corrigé un problème qui affectait les packages de provisionnement. Ils ne s’appliquaient pas dans certaines circonstances lorsqu’une élévation était nécessaire.

Nous avons résolu un problème qui affectait Azure Active Directory (Azure AD). L’utilisation d’un package de provisionnement pour le provisionnement en bloc a échoué.

Nous avons corrigé un problème qui affectait le fournisseur de services de configuration (CSP) d’Universal Print. Une fenêtre d’invite de commande s’affiche lorsque vous installez une imprimante.

Nous avons corrigé un problème de fiabilité qui se produisait lorsque vous utilisiez la vue des tâches.

Nous avons résolu un problème qui affectait les dossiers apparaissant dans le sélecteur Rechercher un dossier.

Nous avons corrigé un problème qui affectait l’explorateur de fichiers. Lorsque vous utilisiez Maj + Tabulation ou Maj + F6, le focus d’entrée ne bougeait pas.

Nous avons corrigé un problème qui affectait l’interface utilisateur (UI). Les commandes d’augmentation et de diminution du volume d’un clavier Bluetooth ne s’affichaient pas.

Nous avons corrigé un problème qui affectait les abonnés Xbox. Si vous avez acheté un abonnement Xbox en utilisant l’option « Utiliser le code », la carte d’abonnement Xbox n’apparaissait pas sur la page Paramètres des comptes. Cela s’est produit lorsque la facturation récurrente était désactivée.

Nous avons corrigé un problème qui aurait pu affecter lsass.exe. Il a peut-être cessé de répondre. Cela s’est produit lorsqu’il a envoyé une requête LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) à un contrôleur de domaine qui avait un très grand filtre LDAP.

Nous avons résolu un problème qui affectait le service de sous-système de l’autorité de sécurité locale (LSASS). LSASS a peut-être cessé de répondre. Cela s’est produit après l’exécution de Sysprep sur une machine jointe à un domaine.

Nous avons résolu un problème qui affectait la copie d’un réseau vers un lecteur local. La copie a été plus lente que prévu pour certains utilisateurs.

Nous avons corrigé un problème qui affectait les disques virtuels de parité. L’utilisation du Gestionnaire de serveur pour les créer a échoué.

Si votre PC fonctionne sous Windows 11 (version d’origine), vous pouvez installer la version d’aperçu de la nouvelle version sur votre système. Vous pouvez rechercher la nouvelle mise à jour en visitant Paramètres> Windows Update> Rechercher les mises à jour.

Articles Liés:

Source

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.