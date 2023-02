Si vous avez déjà mis à jour votre mobile Samsung vers One UI 5.1, il y a un détail de conception que vous allez adorer

Il n’y a pas seulement des problèmes dans One UI 5.1, mais aussi de belles touches (probablement juste des «Easter-eggs») comme la petite icône personnalisée dans les paramètres audio qui accompagnera les Galaxy Buds.

Nous apprenons à chaque fois plus de détails sur One UI 5.1, certains très sympas comme celui-ci.

Avec le nouveau Galaxy S23 de Samsung déjà dans les magasins et le dernier firmware One UI 5.1 des Sud-Coréens atteignant le reste des smartphones de son catalogue, certains des médias liés à Samsung commencent à publier des détails et une analyse plus détaillés des nombreux problèmes qui a surgi avec la nouvelle mise à jour One UI comme quelques-unes des petites nouvelles que les fans de Samsung vont certainement apprécier.

Et cette fois on ne parle pas d’améliorations importantes comme le nouveau multitâche amélioré, les vues pop-up plus accessibles ou l’intégration entre l’appareil photo et Expert RAW, mais des changements plus insignifiants dans l’interface mais tout aussi agréable, surtout pour les plus utilisateurs fidèles de l’écosystème Samsung.

Pas en vain, ces nouvelles icônes pour les paramètres audio que nous pourrions étiqueter presque comme un Easter-egg, ne seront appréciées que par ceux qui ont des écouteurs sans fil de Samsung, les aidant à les différencier plus facilement.

Avant la mise à jour One UI 5.1, les téléphones Samsung Galaxy ne faisaient pas la différence entre la sortie audio Bluetooth et l’appareil sans fil connecté, affichant toujours la même icône sur le curseur de volume.

Cependant, à partir de la dernière version du firmware Samsung, ceux qui ont des Galaxy Buds de tout type verront désormais l’icône correctement personnalisée pour leurs écouteurs affichés, afin qu’ils puissent plus facilement différencier sur quel appareil ils se trouvent pour augmenter ou diminuer le volume.

Comme une image vaut mille mots, nous vous montrons dans les captures d’écran suivantes :

Nous ne savons pas si ces icônes personnalisées seront étendues aux barres de son Samsung ou aux haut-parleurs sans fil commercialisés sous leur marque ou AKG ou Harman-Kardon, mais nous savons que les appareils d’autres marques continuent d’afficher l’icône standard que nous connaissions déjà. des versions précédentes de One UI.

Ce n’est pas grand-chose, mais c’est une amélioration intéressante pour l’interface qui va faciliter la vie des utilisateurs, un détail dont Apple se serait sûrement occupé depuis la nuit des temps… Ou pas ?

