Les mythiques Angry Birds vont disparaître de Google Play cette semaine

Rovio a confirmé que son jeu mobile mythique allait disparaître de l’App Store d’Android.

Angry Birds Classic est la version originale remasterisée du légendaire jeu Rovio

Moins d’un an s’est écoulé depuis que Rovio a annoncé la relance d’Angry Birds, la version originale remasterisée de son titre légendaire devenu l’un des plus téléchargés de l’histoire des jeux mobiles. Désormais, la société de développement a confirmé que cette version disparaîtra bientôt de l’App Store Android et qu’il ne sera plus possible de la télécharger.

Le jeu est sorti à l’origine en 2009, et dix ans plus tard, il a été retiré des grands magasins pour faire place aux dernières versions d’Angry Birds, avec de nouvelles mécaniques de jeu et des graphismes plus avancés. Beaucoup de gens, cependant, ont raté l’édition originale, et pour cette raison, ils ont décidé de lancer un remaster en 2021 sous le fan de Rovio Classics.

De Rovio Entertainment, ils ont partagé une déclaration dans laquelle ils expliquent qu’à partir du 23 février prochain, cette version du jeu ne sera plus disponible sur le Google Play Store et qu’il ne sera donc pas possible de la télécharger sur ces appareils Android, bien qu’il y aura la possibilité de continuer à jouer si vous avez installé le jeu. Dans le cas de la version iOS, le jeu sera renommé « Red’s First Flight ».

Veuillez lire ci-dessous une annonce importante concernant la disponibilité de Rovio Classics : Angry Birds. pic.twitter.com/a4n4bU5gQJ —Rovio (@Rovio) 21 février 2023

La société de développement n’a pas révélé les raisons spécifiques pour lesquelles elle a décidé de prendre cette décision, citant uniquement l’impact que le jeu a eu sur le reste des titres du catalogue Rovio. Il semble donc que le succès de cette version remasterisée de la version originale d’Angry Birds ait volé la vedette au reste des titres de la saga présents dans le catalogue Rovio, comme Angry Birds 2, Angry Birds Friends ou Angry Birds Voyage.



