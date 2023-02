C’est l’application dont vous avez besoin sur votre mobile pour prendre de meilleures captures d’écran

Avec cette application gratuite, vous pouvez donner une touche spéciale à vos captures d’écran : c’est gratuit et 100 % personnalisable.

Si vous partagez habituellement les captures d’écran que vous prenez sur votre mobile avec d’autres personnes, que ce soit via des applications de messagerie ou des réseaux sociaux, il est fort probable que la nouvelle application qui vient de débarquer sur Google Play vous intéresse. Son nom est TrueShot, et c’est un outil gratuit qui vous permet de personnaliser vos captures d’écran pour les rendre plus esthétiques et attrayantes.

L’application est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs d’Android et offre un grand nombre de fonctions qui peuvent être utiles pour personnaliser nos captures d’écran. Voyons comment.

TrueShot vous permet de personnaliser les captures d’écran avant de les partager

Le fonctionnement de l’application est extrêmement simple : lorsque vous l’ouvrez, vous pouvez choisir une capture d’écran dans la galerie de votre mobile et la recadrer. Ensuite, vous devrez choisir le fond de l’image qui apparaîtra après la capture et choisir le rayon des coins, le niveau d’ombre et l’espace entre les bords de l’image et la capture elle-même. Il y a aussi la possibilité de choisir la taille et le format de la capture, en fonction de l’utilisation qui va lui être donnée.

Une fois l’édition terminée, il est possible de partager l’image directement, ou de l’enregistrer dans la galerie mobile.

TrueShot est particulièrement utile lors du partage de captures d’écran contenant des tweets ou des extraits de texte. Les images générées peuvent également être utilisées par les développeurs ou les concepteurs de produits numériques lors du partage de leurs créations. Et, au cas où les images originales n’auraient pas une résolution suffisante, il y a toujours la possibilité d’utiliser une application pour augmenter la résolution des photos.

L’application a un design simple et élégant et est extrêmement facile à utiliser. Son téléchargement et son utilisation sont gratuits, mais certaines fonctions, telles que la possibilité de supprimer le filigrane des captures d’écran générées ou de choisir des images d’arrière-plan personnalisées, sont payantes, et il faut payer 0,79 euros par mois, 1,64 euros tous les trois mois ou effectuez un paiement unique de 7,99 euros pour accéder à TrueShot Premium et débloquer toutes les fonctionnalités de l’application.

Télécharger sur Google Play | TrueShot

