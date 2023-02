Le mobile avec la charge la plus rapide au monde, en vidéo : de 0 à 100% en moins de 10 minutes

realme a publié une vidéo sur YouTube où vous pouvez voir en action la charge ultra-rapide du GT3 qui est présentée la semaine prochaine, et c’est spectaculaire.

Image de realme gt3.

Au début de ce 2023, nous avons eu des nouvelles de la présentation en Chine du realme GT Neo5. A priori, le terminal semblait être un nouveau candidat pour tenter de prendre d’assaut le trône du haut de gamme avec son Snapdragon 8+ Gen 1 et son capteur Sony IMX890 avec stabilisation d’image optique, mais ce qui est vraiment intéressant, c’est sa charge ultra-rapide de 240 W.

Comme cela arrive à tant d’autres occasions, il semble que cet appareil atteindra le marché mondial avec un changement de nom. Apparemment, il sera présenté au MWC le 28 février et s’appellera realme GT3. Cela nous donne déjà une bonne idée des fonctionnalités à attendre car ils les partageront, et cela inclut également leur chargement ultra-rapide.

La charge ultra-rapide du realme GT3 capturée en vidéo

La firme a partagé le fonctionnement de la charge du terminal, qui promet de remplir complètement la batterie de l’appareil en 10 minutes. Vous pouvez le voir en action dans la vidéo ci-dessous :

Ce que montre la vidéo, c’est la vitesse à laquelle le pourcentage de batterie du realme GT3 augmente : en 80 secondes, il passe de 0 à 20 % En 4 minutes, il est déjà à 50 %, et dans environ 5 minutes de plus, il est déjà à 100 % . En fait, les capacités de la charge ultra-rapide de 240 W peuvent laisser l’appareil entièrement alimenté en 9 minutes et 37 secondes.

C’est exactement le même temps que prend le realme GT Neo5 avec ses 240 W. D’après la source, il est dit qu’il existe également une version 150 W de ce modèle exclusif pour la Chine, qui alimente une batterie de 5000 mAh. Pour l’instant, il n’y a aucune nouvelle qu’il y aura un équivalent pour le marché mondial de ce modèle.

Si tout du modèle chinois est transféré sur ce modèle mondial, le realme GT3 pourra supporter plus de 1600 cycles de charge selon les tests effectués sur le realme GT Neo5. Il reste cependant une petite semaine pour que le téléphone soit officiellement présenté, nous laisserons donc bientôt des doutes.

