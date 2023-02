Le sommet de l’IA d’Apple était principalement un exercice de consolidation d’équipe, aucun concurrent ChatGPT en vue !

La WWDC n’est plus qu’à quelques mois. Et quand cela battra son plein, le monde Apple bourdonnera avec les dernières avancées logicielles de Cupertino Gaint. Un domaine sur lequel Apple se concentre principalement cette année est l’IA. Mais si vous espérez avoir un concurrent Bing ou ChatGPT, préparez-vous à être déçu.

Au cas où vous l’auriez manqué, Apple vient de tenir son sommet interne annuel. Il s’agissait de discuter des progrès en cours de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique. Alors, cela indique-t-il que l’événement du sommet de l’IA a parlé d’un véritable concurrent de ChatGPT ? Pas vraiment.

Apple ne se soucie pas de ChatGPT

Selon une brochure que Mark Gurman a vue, Apple a fait l’éloge du développement actuel de l’apprentissage automatique lors du AI Summit. Apple dit qu’il « va plus vite que jamais ». Et il a également salué le fait que l’équipe d’IA actuelle d’Apple soit « vraiment à l’avant-garde ». Mais ce sommet sur l’IA était très léger sur les détails.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Oui, le discours d’ouverture du sommet était en effet plein de choses à attendre dans le monde Apple AI. Mais Gurman déclare qu’il n’a entendu parler d’aucun nouveau produit chatbot révolutionnaire. En d’autres termes, Apple n’a rien dit du tout sur l’arrivée d’un nouveau concurrent sur ChatGPT ou Bing.

Cependant, cela n’indique pas qu’Apple ne travaille pas actuellement sur une alternative ChatGPT. Le principal point à retenir est que même si le géant de Cupertino travaille sur un, il ne se présentera pas à la WWDC cette année.

Avec Bard de Google, Chatbot de Microsoft Bing et ChatGPT qui attirent autant l’attention, Apple travaille sûrement sur quelque chose. Et d’après ce qu’il semble, Apple n’est tout simplement pas prêt à en discuter. Et ce pourrait être la bonne décision, compte tenu de la gravité du lancement de Google Bard.