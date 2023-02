Nouveau HONOR Magic5 Lite 5G : beau à l'extérieur... et à l'intérieur

Le nouveau mobile milieu de gamme de HONOR est déjà une réalité : c’est tout ce qu’il comprend.

Le nouvel appareil HONOR a un design unique en son genre

Les choses deviennent intéressantes dans le milieu de gamme. Plus de deux ans après être devenu indépendant de Huawei, HONOR revient dans la mêlée avec un nouvel appareil prometteur, un HONOR Magic5 Lite 5G qui suit la voie tracée par son prédécesseur, mettant ainsi à jour l’un des smartphones les plus équilibrés de la marque et le monde propre segment dans lequel se trouve le mobile.

Conçu comme un renouvellement du précédent HONOR Magic4 Lite 5G et un petit apéritif de la cinquième série HONOR Magic, qui sera présentée dans son intégralité au Mobile World Congress 2023, cet appareil récemment présenté se concentre avant tout sur le design, la batterie et écran. Trois piliers sur lesquels HONOR a travaillé avec un résultat que l’on ne peut que qualifier de spectaculaire.

Avant de passer en revue les fonctionnalités du mobile, rappelons que ce HONOR Magic5 Lite 5G est déjà disponible sur le site de la marque, où il peut être réservé avec une promo de lancement incluse.

Fonctionnalités complètes du HONOR Magic5 Lite 5G

HONOR Magic5 Lite 5G Caractéristiques Dimensions et poids 161,6 x 73,9 x 7,9 mm

175 grammes Filtrer OLED de 6,67 pouces

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

2400 x 1080 pixels

800 nits

Taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz Batterie Capacité 5100mAh

Charge rapide HONOR SuperCharge 40W Mémoire 6 Go de RAM

128 Go de stockage interne Processeur Qualcomm Snapdragon 695 Système opératif Android 12 avec Magic UI 6.1 appareils photo Principal de 64 mégapixels et f / 1,8

Grand angle de 5 mégapixels et f/2.2

Macro 2 mégapixels et f/2.4

16 mégapixels en façade et f/2,45 Autres Capteur d’empreintes digitales à l’écran

5G

Dual SIM prix de départ 369 euros

Au cas où vous vous poseriez la question, les principaux changements par rapport à la génération précédente de l’appareil se trouvent dans :

Un panneau de meilleure qualité qui est maintenant OLED et qui augmente également le taux d’échantillonnage tactile à 300 Hz.

L’inclusion d’Android 12 avec Magic UI 6.1.

Une section photographique beaucoup plus complète.

Un design plus fin.

Une capacité de batterie supérieure : elle passe de 4800 mAh à 5100 mAh.

Pour le reste, nous allons passer en revue ses principaux atouts.

Un design et un screen à encadrer

C’est peut-être la chose la plus distinctive de ce HONOR Magic5 Lite 5G, et c’est qu’il ne fait aucun doute que la marque a fait ses devoirs en termes de design et d’écran, deux éléments qui ont reçu une rénovation complète avec laquelle éblouir même le utilisateurs les plus exigeants. Au-delà des chiffres, qui sont déjà spectaculaires (taux de rafraîchissement de 120 Hz et taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz), HONOR a intégré un certain nombre de technologies spéciales dans son écran large de 6,67 pouces qui feront de l’utilisation du mobile un véritable plaisir.

Il est livré avec un panneau OLED capable de reproduire plus d’un milliard de couleurs recouvert de verre trempé capable de résister à des chutes allant jusqu’à un mètre et avec des fonctionnalités avancées de protection des yeux, notamment la technologie d’atténuation du scintillement de l’écran ou une certification de réduction de la lumière bleue. L’appareil comprend différents modes que nous pouvons activer pour l’utiliser dans des conditions de faible luminosité (Eye Comfort Mode) ou pendant de longues périodes, par exemple pour lire (Reading Mode). En ce sens, vous devez savoir qu’un mode spécial e-book a également été ajouté qui augmente le contraste de l’écran, égalant à bien des égards l’expérience que nous pouvons avoir avec un lecteur de livre électronique. De plus, grâce aux différents algorithmes programmés par HONOR, le mobile saura quand augmenter ou diminuer la luminosité avec beaucoup plus de précision.

L’ensemble du panneau est enfermé dans un corps étonnamment mince et léger. Nous sommes confrontés à un terminal qui, malgré une batterie de plus de 5 000 mAh, maintient une épaisseur de seulement 7,9 millimètres et un poids de 175 grammes, des chiffres inhabituels pour des appareils avec la même fiche technique. En fait, c’est le mobile le plus fin à intégrer une batterie de cette capacité. Par ailleurs, il est disponible en trois couleurs : vert émeraude, noir minuit et argent titane, ce dernier étant uniquement disponible sur le site officiel HONOR.

Batterie et performances à la hauteur

La batterie d’une capacité de 5 100 mAh de ce HONOR Magic5 Lite dure plus de 2 jours d’utilisation quotidienne, prenant en charge à la fois le travail et le divertissement. HONOR promet 29 heures de lecture vidéo sur YouTube, 19 heures de navigation sur TikTok et jusqu’à 11 heures de jeu. Une merveille qui se recharge en un temps record, grâce à la charge SuperCharge 40W de HONOR, 30 minutes de plug-in suffiront pour que vous profitiez jusqu’à 12h30 de streaming vidéo. Pas étonnant que HONOR Magic5 Lite ait été reconnu par DXOMARK, le prestigieux laboratoire de qualité, comme le smartphone n° 1 mondial en termes de performances de la batterie. HONOR Magic5 Lite peut donc être un excellent choix pour ceux qui recherchent une grande importance pour la durée de vie de la batterie.

Autonomie mise à part, ce HONOR Magic5 Lite 5G monte l’un des principaux processeurs de Qualcomm pour le milieu de gamme, un Snapdragon 695 5G qui boit directement dans les 6 Go de RAM de l’appareil, qui peuvent également être étendus jusqu’à 11 grâce à HONOR RAM Turbo , un fonctionnalité spéciale du terminal avec laquelle tirer un supplément de nos applications et jeux préférés. L’expérience est encore plus complète grâce à la productivité de Magic UI 6.1, la dernière version de la couche de personnalisation de HONOR, basée directement sur Android 12.

Rubrique photographique et autres actualités

En ce qui concerne les appareils photo, le terminal HONOR dispose d’un combo appareil photo polyvalent spécialement conçu pour les esprits créatifs. Il propose un capteur principal de 64 mégapixels avec une ouverture f/1.8 accompagné d’un appareil photo grand angle et d’un appareil photo macro de 5 et 2 mégapixels respectivement. L’ensemble fournit des résultats nets même dans des conditions de faible luminosité. Si vous n’aimez pas la photographie mobile, vous pourrez tirer le meilleur parti de la conception spéciale de l’anneau Matrix, l’une des caractéristiques les plus claires de l’appareil.

Enfin, nous ne pouvons pas ignorer la connectivité 5G, le capteur d’empreintes digitales sous l’écran et la compatibilité avec le son haute résolution, des extras précieux qui rejoignent Dual SIM ou le NFC déjà habituel.

Achetez HONOR Magic5 Lite 5G à prix réduit

Si vous êtes intéressé par ce HONOR Magic5 Lite 5G, sachez qu’il est mis sur le marché avec une promotion de lancement spéciale. Ainsi, l’avance de la série HONOR Magic peut être réservée entre le 21 et le 28 février pour un montant limité de 349 euros et avec des écouteurs HONOR Earbuds 2 Lite gratuits, d’une valeur de près de 100 euros. À ce forfait, nous ajoutons également 6 mois de protection d’écran avec l’aimable autorisation de la marque. En bref : téléphone portable, écouteurs et assurance pour moins de 350 euros et avec la garantie officielle de 3 ans de la marque.

