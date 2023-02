WhatsApp est mis à jour pour inclure sa nouveauté la plus attendue... pour l'instant uniquement sur iPhone

L’application WhatsApp sera bientôt mise à jour pour ajouter l’option d’envoyer des images de haute qualité.

L’icône de l’application WhatsApp, le service de messagerie instantanée le plus utilisé au monde

La possibilité d’envoyer des photos via WhatsApp sans perte de qualité est depuis des années l’une des fonctions les plus attendues par les utilisateurs du service de messagerie instantanée le plus utilisé au monde. Depuis quelques mois, nous savons que la société à l’origine de l’application travaille à sa mise en place**, et tout semble indiquer qu’aujourd’hui nous nous rapprochons un peu plus de son arrivée.

Comme l’a révélé le portail WABetaInfo, l’une des versions les plus récentes de WhatsApp inclut déjà l’option d’envoyer des images de haute qualité sans avoir à recourir à l’ancienne astuce consistant à envoyer des photos sous forme de fichiers. Pour le moment, oui, sa disponibilité est très limitée.

Vous pouvez choisir la résolution de la photo avant de l’envoyer par WhatsApp

Grâce à une capture d’écran de l’une des dernières versions du programme bêta de WhatsApp disponible sur iOS, il a été possible de voir comment fonctionnera le nouveau menu de sélection de la qualité d’image intégré à l’application de messagerie. Vous pouvez voir comment, lors de l’envoi d’une image via l’application, un nouveau bouton apparaît en haut de l’écran, à partir duquel un menu s’ouvre où vous pouvez choisir la résolution de la photo envoyée.

Dans un premier temps, il y aura deux manières différentes d’envoyer l’image : en qualité « standard » et en HD. Le mode « standard » est celui d’origine que WhatsApp utilise pour envoyer des photos, en réduisant leur résolution et leur taille pour économiser de l’espace. D’autre part, la qualité HD préserve la résolution et la taille d’origine de la photo.

Comme on peut le voir sur les captures d’écran, l’interface de WhatsApp correspond à sa version pour iOS. Et c’est que, pour le moment, la fonction est en développement et n’a été implémentée dans aucune des versions stables de l’application. Cependant, on s’attend à ce que, tôt ou tard, il finisse par atteindre tous les utilisateurs de l’application, qu’ils utilisent Android ou iOS.

