Le mode d’économie de mémoire de Google Chrome est maintenant disponible : vous pouvez donc l’activer et le désactiver

Il semble enfin que Chrome cessera d’être ce monstre qui dévore tout sur son passage grâce aux deux dernières fonctionnalités incluses dans sa dernière mise à jour.

Chrome est mis à jour avec deux nouvelles importantes.

Au cours des derniers mois d’octobre et de décembre, Chrome a présenté deux fonctions très demandées par les utilisateurs : l’une visant à économiser de la mémoire RAM et une autre mettant clairement l’accent sur l’économie d’énergie pour l’appareil qui l’exécute. Initialement, ces fonctionnalités étaient disponibles sur Canary Chrome, ce qui signifiait que seuls les utilisateurs et les développeurs les plus aventureux allaient pouvoir les essayer.

Aujourd’hui, comme le rapporte 9to5Google, la fonction d’économie de mémoire et la fonction d’économie d’énergie sont déployées auprès du grand public pour Chrome sur Windows, macOS, Linux et Chrome OS. Nous voyons ci-dessous comment ils fonctionnent et autre chose.

Comment activer la mémoire et l’économiseur de batterie

La mémoire et l’économie de batterie sont activées par défaut. Pour ce faire, il vous suffit de laisser Chrome mettre à jour vers la dernière version. Une fois cela fait, vous devrez vous rendre dans le menu > Paramètres > Performance route. Lorsque vous y arriverez, vous verrez les éléments suivants :

Vous pouvez les désactiver en cliquant sur les commandes à droite de chaque section, mais compte tenu de la réputation de Chrome de consommer la mémoire et la batterie des appareils sur lesquels il fonctionne, nous doutons que vous le souhaitiez.

Concernant son fonctionnement, l’économie de mémoire est dédiée à libérer les ressources des onglets inactifs, afin que votre ordinateur puisse donner aux autres pages et applications ce qui est nécessaire à leur bon fonctionnement. Pour ce faire, le navigateur marque les onglets les moins utilisés comme inactifs, puis les réactive lorsque vous y revenez en rechargeant la page.

Chrome vous permet également d’ajouter manuellement des sites Web pour rester actifs au cas où l’économie de mémoire vous poserait des problèmes. Google affirme que Chrome « consomme désormais 30 % d’énergie en moins », mais il faudrait mener davantage de tests scientifiques pour le confirmer catégoriquement.

En ce qui concerne les économies d’énergie, de la source, ils disent que cela est réalisé en limitant l’activité de fond et les effets visuels. Ces effets incluent des animations et un lissage du défilement, ainsi que des fréquences d’images réduites dans les vidéos. De plus, vous pouvez activer l’économie d’énergie lorsque votre ordinateur est débranché ou lorsque la batterie est à 20 % ou moins.

Dans le cas où vous ne voyez pas ces options dans votre navigateur, vous pouvez les activer manuellement via ces commandes que vous devrez écrire dans la barre de navigation :

chrome://flags/#battery-saver-mode-available

chrome://flags/#mode-haute-efficacité-disponible

Cochez les options correspondantes et redémarrez votre navigateur. Il ne devrait plus y avoir de problème.

