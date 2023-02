Seuls 4% des iPhones ont une version iOS de plus de 2 ans

La plupart des téléphones Apple sont mis à jour vers la dernière version d’iOS. Seuls 4% ont une version antérieure à iOS 15.

L’iPhone 14 Pro à côté du Google Pixel 7 Pro : deux des meilleurs smartphones disponibles en 2023

Apple a une fois de plus mis en évidence la supériorité d’iOS sur Android en termes d’absence de fragmentation dans l’écosystème. La société a révélé que 81% des iPhones lancés au cours des 4 dernières années utilisent déjà iOS 16, la version la plus récente de son système d’exploitation mobile.

Il l’a fait via sa page d’assistance aux développeurs, où la société Cupertino a également confirmé que seuls 4% des iPhones dans le monde ont une version du système d’exploitation antérieure à iOS 15.

De son côté, Android 13, une version sortie en août dernier (peu avant l’arrivée d’iOS 16), n’est présent que sur 5 % des appareils Android. S’il est vrai que la comparaison n’est pas entièrement valable, puisque Google n’a pas un contrôle total sur le déploiement des nouvelles versions d’Android sur l’ensemble du portefeuille de produits de différents fabricants.

72% des iPhones dans le monde ont déjà iOS 16

Selon les données partagées par Apple, 8 iPhones sur 10 lancés depuis 2019 ont déjà la dernière version d’iOS. De plus, seulement 15 % ont installé iOS 16.

En comptant tous les iPhones actifs dans le monde, 72% exécutent déjà la dernière version d’iOS, tandis que 20% ont iOS 15 et seulement 8% utilisent une version plus ancienne.

Les choses changent quand on parle d’iPad : seulement 53 % des tablettes Apple vendues au cours des quatre dernières années utilisent iPadOS 16, la version la plus récente du système d’exploitation de l’entreprise basée sur iOS. Le pourcentage d’iPad lancés depuis 2019 avec iOS 15 est de 39 %, et les 8 % restants ont une version précédente.

Si tous les iPad actifs sont pris en compte, le pourcentage de tablettes avec iPadOS 16 tombe à 50 %, tandis que le nombre d’iPad avec iPadOS 15 tombe à 37 %. Les 13 % restants ont une version antérieure à iPadOS 15.

