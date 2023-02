L’OPPO Find N2 Flip recevra des mises à jour jusqu’à Android 17

OPPO signe enfin un support étendu pour au moins un de ses terminaux. Une décision très judicieuse pour un constructeur qui veut concurrencer Samsung dans ce secteur.

OPPO Trouver N2 Flip.

La semaine dernière, l’arrivée en France de l’OPPO Find N2 Flip a été annoncée, ce qui signifiait que nous allions enfin pouvoir essayer l’une des meilleures alternatives aux pliables Samsung. Concrètement, ce terminal est conçu pour concurrencer le Samsung Galaxy Z Flip 4, que nous avons déjà eu l’occasion d’analyser chez Netcost-security.fr.

Comme nous l’avons appris grâce à Gizchina, la mise sur le marché mondial de ce téléphone n’est pas la seule chose importante. Apparemment, le constructeur a promis quatre mises à jour majeures d’Android à ceux qui décideraient d’acheter le plus petit de ses pliables, avec cinq ans de correctifs de sécurité garantis.

OPPO essaie-t-il d’imiter Samsung ?

Selon le nouvel engagement du fabricant, l’OPPO Find N2 Flip recevra Android 14, Android 14, Android 16 et Android 17. Il s’agit d’une amélioration significative pour une marque qui n’est pas exactement connue pour offrir un support étendu. De plus, selon les informations fournies par OPPO lui-même, le support de sécurité arrivera jusqu’en 2028.

À première vue, du moins sur le papier, OPPO adopte la stratégie de Samsung en matière de mises à jour. À ce jour, la marque coréenne possède le meilleur support de tous les Android, ce qui fait même se gratter la tête à Google. Cependant, une bonne ligne de support garantie pourrait faire pencher la balance vers l’offre d’OPPO, qui, rappelons-le, embarque un processeur MediaTek Dimensity 9000+ et que ce constructeur ne semble pas inspirer autant de sympathie que Qualcomm.

On en profite pour rappeler que l’OPPO N2 Flip associe un format compact à deux grands écrans, l’écran extérieur étant le plus grand du genre jamais vu dans un pliable de ces caractéristiques. De même, il offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour les deux et une luminosité maximale de 1600 nits.

L’appareil est fait de verre et d’aluminium et est disponible en deux couleurs différentes, avec une batterie d’une capacité de 4300 mAh et une charge rapide de 44W. En ce qui concerne le système d’exploitation, l’OPPO Find N2 Flip intègre ColorOS 13 basé sur Android 13.

