Protégez votre compte Twitter sans payer Elon Musk : vous pouvez donc continuer à utiliser la vérification en deux étapes

Le nouveau Twitter vous oblige à payer si vous souhaitez continuer à utiliser la vérification à deux facteurs par SMs.

Twitter, le réseau social d’Elon Musk, a introduit un grand nombre de changements ces derniers mois

Le dernier changement d’Elon Musk sur Twitter n’a pas été bien accueilli par tous les utilisateurs de Twitter (ce qui ne devrait pas être surprenant compte tenu des derniers mouvements de l’entreprise). Ce week-end, l’équipe à l’origine du réseau social a décidé de bloquer la fonction de vérification à deux facteurs par SMs après le programme d’abonnement Twitter Blue, obligeant les utilisateurs du réseau social non abonnés à passer par la caisse ou à désactiver cette authentification en deux étapes. méthode.

Mais la dernière décision de Twitter n’implique pas de devoir laisser le compte sans protection. En fait, arrêter d’utiliser la vérification en deux étapes par SMs peut ajouter une couche de sécurité supplémentaire à notre compte Twitter. Nous allons vous expliquer pourquoi et comment vous pouvez protéger votre compte sans avoir à payer pour Twitter Blue.

Durée : 5 minutes

Activez la vérification en deux étapes de Twitter sans payer pour Twitter Blue

Configurez vos paramètres de sécurité Twitter

Nous allons voir comment activer la vérification en deux étapes grâce à des codes à usage unique obtenus via une application, une méthode plus sûre, car les risques associés à l’utilisation de la vérification par SMs telles que les techniques SIM sont éliminés. Swapping, phishing ou ingénierie sociale, ce qui en fait une méthode peu fiable lorsqu’il s’agit de protéger nos comptes.

1. Ouvrez l’application Twitter et accédez aux paramètres

Sur votre iPhone ou appareil Android, ouvrez l’application Twitter, puis appuyez sur votre photo de profil. Au bas de la barre latérale, vous verrez un raccourci vers le menu Paramètres. Tapez sur lui.

2. Accédez aux paramètres de sécurité de Twitter

Une fois dans les paramètres, appuyez sur « Sécurité et accès au compte ». De là, entrez dans la section « Sécurité ».

3. Activez la vérification en deux étapes

Appuyez sur la section intitulée « Authentification à deux facteurs ». Un menu avec trois switchs s’ouvrira. Dans ce cas, vous devez activer celle qui correspond à « Application d’authentification ». Suivez les étapes indiquées au cours du processus.

Préparez votre application d’authentification en deux étapes

Puisque vous allez cesser d’utiliser la vérification à deux facteurs par SMs sur votre compte Twitter, vous devrez utiliser une autre méthode pour vous authentifier sur Twitter. Dans ce cas, nous utiliserons une application d’authentification qui vous permet de vous connecter à Twitter avec un code à usage unique, qui servira de méthode de verrouillage supplémentaire à votre mot de passe.

1. Téléchargez une application comme Google Authenticator

Il existe de nombreuses applications d’authentification disponibles sur iOS et Android. L’un des plus populaires est Google Authenticator, qui possède une interface facile à utiliser et vous permet d’enregistrer et de transférer des sauvegardes. Il existe également d’autres alternatives à Google Authenticator. Notre préféré est Authenticator Pro, une application gratuite et open source qui propose le cryptage des codes d’authentification.

2. Associez votre compte Twitter

Lorsque vous activez la vérification à deux facteurs via Twitter, vous serez invité à associer le compte à une application d’authentification. Si vous touchez le bouton « Lier l’application », l’application que vous avez installée sur votre mobile s’ouvrira et vous verrez que l’association s’est correctement effectuée. Sinon, vous pouvez également scanner le QR ou entrer le code généré par Twitter.

3. Essayez votre code de vérification en deux étapes

Nous arrivons à la dernière étape. Pour vérifier si la vérification à deux facteurs a été activée et si l’application a été associée à votre compte Twitter, vous devez vous rendre sur l’application d’authentification à deux facteurs que vous avez choisie et saisir le code qui apparaît à l’écran dans l’application Twitter. Twitter. Si tout est OK, l’authentification à deux facteurs a été activée avec succès.

C’est tout. Gardez à l’esprit qu’à partir de maintenant, chaque fois que vous souhaitez vous connecter à votre compte Twitter via un nouvel appareil, vous devrez entrer votre code de vérification en deux étapes généré par l’application que vous avez choisie dans le processus précédent, et c’est tout Vous ne recevrez pas les codes sur votre mobile par SMs.

