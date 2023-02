Cette batterie portable a été rappelée en raison d’un risque d’incendie et doit être éliminée dès que possible

La célèbre société spécialisée dans les accessoires pour smartphones, Anker, a publié un communiqué informant sur le risque d’incendie de cette batterie.

Le modèle de batterie portable d’Anker touché par le risque d’incendie

Anker, l’une des entreprises les plus populaires dans le domaine de la création d’accessoires pour smartphones et tablettes, a publié une déclaration exhortant les acheteurs d’un modèle de batterie portable particulier à se débarrasser du produit dès que possible, en raison d’un risque d’incendie associé à ce modèle. Apparemment, ce modèle de batterie portable serait à l’origine d’un incendie domestique survenu il y a quelques semaines au Royaume-Uni.

Le problème ne concerne qu’un seul modèle de batterie portable, en particulier la version Anker 535 Power Bank (PowerCore 20K), A1366 d’une capacité de 20 000 mAh. Toutes ces personnes qui ont ce modèle de batterie devraient s’en débarrasser au plus vite.

Anker remboursera l’argent aux acheteurs de la batterie portable

Selon la société, une enquête menée ces dernières semaines a déterminé qu’un défaut de fabrication peut provoquer une surchauffe extrême de certaines unités de batterie Anker 535, ce qui pourrait entraîner un risque d’incendie.

Pour cette raison, il a été décidé de travailler main dans la main avec certaines agences gouvernementales dans des régions telles que le Royaume-Uni, pour aider les acheteurs de cette batterie à récupérer l’argent dépensé pour la batterie et à obtenir des instructions pour se débarrasser de la batterie portable en toute sécurité. .

De plus, Anker a développé un guide visuel destiné aux utilisateurs de leurs batteries, où vous pouvez vérifier si votre modèle est concerné. Comme on peut le voir sur les images, il est nécessaire de vérifier le numéro de modèle situé sur l’étiquette au dos de la batterie, et de vérifier s’il correspond au numéro A1366. Si c’est le cas, il est possible de récupérer l’argent de la batterie.

Pour se débarrasser de la batterie, Anker recommande d’arrêter de l’utiliser dès que possible et de la conserver en lieu sûr. Par la suite, ils invitent les utilisateurs à ne pas jeter la batterie à la poubelle, et à la déposer plutôt dans un lieu spécialisé dans le recyclage des batteries au lithium. Dans le cas où vous en auriez besoin d’une nouvelle après vous être débarrassé de celle-ci, il ne serait pas inutile de jeter un œil à notre guide pour choisir la batterie portable la plus adaptée.

Anker est un fabricant d’accessoires qui compte dans son catalogue certaines des meilleures batteries portables disponibles sur le marché, et cet incident ne devrait pas affecter son image de marque. De plus, tout semble indiquer que le modèle concerné n’a été vendu que dans certaines régions européennes, dont le Royaume-Uni et l’Allemagne, ainsi qu’aux États-Unis.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :