Le Samsung Galaxy S23 reçoit sa première mise à jour logicielle

Samsung a commencé à publier la première mise à jour logicielle ciblant les modèles de la série Galaxy S23. Il s’agit d’une mise à jour mineure, destinée à résoudre des problèmes présents dans le logiciel, profitant de sa sortie récente sur le marché, et du fait que les premiers acheteurs devraient déjà recevoir leurs nouveaux terminaux.

Comme confirmé par SamMobile, la mise à jour a commencé à être déployée dans diverses régions d’Europe et est disponible pour les Galaxy S23 et S23+, ainsi que pour le Samsung Galaxy S23 Ultra.

La mise à jour est livrée avec le numéro de firmware S91xBXXU1AWBD et inclut le correctif de sécurité Android correspondant au mois de février 2023 (le dernier disponible aujourd’hui).

Il a un poids d’environ 570 Mo, il est donc recommandé de le télécharger via un réseau Wi-Fi ou un réseau de données mobiles avec un forfait illimité. Pour le moment, il est disponible dans certaines régions d’Europe et on s’attend à ce qu’au fil des heures, il commence à atteindre d’autres pays.

La liste complète des modifications incluses dans cette version n’a pas été publiée. Le journal de mise à jour ne mentionne que les améliorations de stabilité et les corrections de bugs, les améliorations de performances et de fonctionnalités et les mises à jour des applications préinstallées dans OneUI 5.1.

C’est la première des nombreuses mises à jour que les appareils recevront au cours des cinq prochaines années. Et c’est que, comme Samsung l’a confirmé dans sa présentation, le Galaxy S23 dispose de cinq ans de mises à jour de sécurité garanties et recevra au moins quatre mises à jour majeures du système d’exploitation.

Pour mettre à jour un Samsung Galaxy S23 vers la dernière version disponible, il vous suffit d’accéder aux paramètres système, et à partir de là, rendez-vous dans la section Mises à jour logicielles. S’il est disponible, il apparaîtra automatiquement et il sera possible de reporter son téléchargement à plus tard ou de télécharger la mise à jour et de procéder à son installation.

