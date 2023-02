Avez-vous mis à jour votre mobile Samsung vers OneUI 5.1 ? Ce sont les problèmes que vous pourriez rencontrer

Certains utilisateurs du monde entier se plaignent que la dernière mise à jour de la ROM Samsung n’a pas cessé de leur poser des problèmes de manière très significative. Une réponse rapide du fabricant est attendue.

Samsung Galaxy S23 et S23+.

Les Samsung Galaxy S23 et S23+ ont été présentés il n’y a pas si longtemps. Avec eux, le Samsung Galaxy S23 Ultra a également été présenté, que nous avons déjà eu le plaisir de tester chez Netcost-security.fr. Avec eux, Samsung fait un pas de plus vers l’excellence, même s’il voit dans ces terminaux un exercice de continuité en termes de design (mais avec de gros changements sous le capot).

Avec ces nouveaux terminaux, une nouvelle version de One UI chargée de nouvelles fonctionnalités est également arrivée, la 5.1, qui, selon 9to5Google, a entraîné quelques problèmes sérieux pour certains utilisateurs. Cela pourrait être compris en tenant compte du fait que la mise à jour est arrivée en un temps record, mais il faut maintenant travailler sur un correctif qui corrige les bugs qui font vivre l’utilisateur une épreuve pour certains.

Que se passe-t-il avec One UI 5.1 ?

Selon la source, certains utilisateurs se plaignent d’une abondance de bugs et de la décharge de la batterie sur les combinés plus anciens. Il convient de rappeler que cette mise à jour a été publiée pour la première fois pour la famille Galaxy S23 et a progressivement fait son chemin vers le Galaxy S22 et de nombreux autres appareils. Ce n’est pas une mise à jour qui apporte de gros changements et elle est toujours basée sur Android 13.

Il semble y avoir un fil en constante augmentation de la communauté des utilisateurs italiens de Samsung, où une poignée de propriétaires de téléphones de la série Galaxy S22 ont vu un impact très important sur la durée de vie de la batterie de leurs combinés. Nous avons également vu un fil similaire ouvert sur Reddit.

Apparemment, le plus gros problème vient de la propre application de clavier de Samsung, bien que dans d’autres cas, il semble qu’il n’y ait pas de coupable clair. Certains utilisateurs de Samsung Galaxy Z Fold 4 se plaindraient du même problème.

En plus de ce qui a été mentionné avec la batterie, il existe également un bon nombre de bugs qui affectent le bon fonctionnement des terminaux. Plusieurs utilisateurs se sont plaints que certaines routines Bixby ont cessé de fonctionner après la mise à jour, tandis que d’autres ont des problèmes avec la version Samsung de Material You, appelée Color Palette.

Comme nous l’avons dit plus haut, Samsung devrait publier un correctif pour corriger les bugs dans les semaines à venir. Notre recommandation est que si vous n’avez pas encore mis à jour One UI 5.1, attendez un peu.

