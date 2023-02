Méta copie sur Twitter et ajout de badges de vérification de paiement sur Instagram et Facebook

Les badges de vérification des paiements Facebook et Instagram seront au prix de 11,18 euros par mois.

Meta apporte un service de vérification des paiements à Facebook et Instagram

L’une des décisions les plus controversées d’Elon Musk après son arrivée au sommet de Twitter est la conversion du système de vérification des utilisateurs, le fameux chèque bleu, en un service de paiement, mais il semble que le milliardaire excentrique ne se soit pas si trompé sur son étendue, puisque aujourd’hui, une autre grande entreprise technologique mondiale va suivre la même voie.

Nous parlons de Meta, qui ajoutera un nouveau plan de paiement à Facebook et Instagram qui comprendra, entre autres fonctions, des badges de vérification.

Les badges de vérification des paiements arrivent sur Facebook et Instagram

Comme nous l’a révélé Reuters, Meta vient d’annoncer qu’il teste un service d’abonnement mensuel, appelé Meta Verified, qui permettra aux utilisateurs de Facebook et d’Instagram de vérifier leurs comptes à l’aide d’un identifiant gouvernemental et d’obtenir un badge bleu très similaire à celui que nous peut déjà voir sur Twitter.

Les dirigeants de Meta ont confirmé que ce nouveau plan de paiement pour Facebook et Instagram, qui comprendra également une protection supplémentaire contre le vol d’identité, sera disponible dans toute l’Australie et la Nouvelle-Zélande cette semaine et atteindra progressivement le reste des régions du monde à venir.

En ce qui concerne le coût de ce service de paiement, Meta Verified coûtera 11,99 $ par mois, 11,18 euros pour changer, si vous le louez via le Web et 14,99 $ par mois, 13,98 euros par mois si vous le faites via les applications iOS et Android.

Cela avait déjà été anticipé par le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, il y a quelque temps lorsqu’il a déclaré qu’ils envisageaient de lancer plusieurs nouveaux produits payants qui « permettraient aux créateurs d’être beaucoup plus productifs et créatifs ».

