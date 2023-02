WhatsApp est mis à jour avec de nouveaux stickers : vous pouvez donc les utiliser

Une nouvelle mise à jour des stickers WhatsApp a pour but de leur donner plus de personnalité et de profondeur, ainsi que des avatars repensés.

WhatsApp met à jour les stickers créés à partir de votre avatar.

Meta en général et WhatsApp en particulier ont mis en place des avatars il y a longtemps. En décembre dernier, ils sont officiellement arrivés pour tous les utilisateurs, après avoir été disponibles uniquement pour ceux qui s’étaient inscrits au programme bêta de l’application. Cependant, comme nous l’avons dit au début, Meta les utilise sur toutes ses plateformes (ce qui inclut également Facebook sur Instagram).

Au cas où vous ne le sauriez pas, les avatars sont des stickers créés par l’utilisateur à son image et à sa ressemblance. WhatsApp autorise également l’utilisation d’stickers depuis longtemps ; dans le passé, nous avons déjà parlé des meilleurs packs que vous pouvez télécharger pour les utiliser dans vos conversations.

Maintenant, comme nous l’avons appris grâce à WABetaInfo, la galerie d’stickers de votre avatar a été mise à jour. Le but de cette mise à jour est d’ajouter plus de profondeur et de caractère en repensant et en remplaçant certains pour améliorer leur apparence visuelle (et, accessoirement, mieux refléter l’émotion qu’ils essaient de transmettre).

Comment utiliser les nouveaux stickers WhatsApp

Il convient de préciser que le nombre d’stickers dans WhatsApp reste inchangé. La seule chose qui change, comme on dit, c’est la conception de certains d’entre eux pour les raisons que nous avons évoquées plus haut.

Si vous n’avez toujours pas le nouveau pack d’stickers, essayez de mettre à jour votre avatar à partir des paramètres de WhatsApp. L’application générera la dernière version disponible pour le pack d’stickers de votre avatar, c’est donc le meilleur moyen d’obtenir les nouveautés de cette mise à jour.

Ces stickers mis à jour sont désormais disponibles pour les utilisateurs iOS et Android. N’oubliez pas de mettre à jour l’application via les canaux habituels, puis de mettre à jour votre avatar de la manière que nous avons indiquée pour que les modifications prennent effet. Une fois cela fait, vous pouvez les insérer à partir de l’onglet correspondant dans n’importe quelle conversation.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :