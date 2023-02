Avez-vous installé Windows 11 sur un PC non pris en charge ? Préparez-vous à voir un filigrane sur votre écran

La mise à jour de Windows 11 janvier 2023 inclut un filigrane persistant sur le bureau si vous avez installé cette version sur un PC non pris en charge.

Windows 11 est la dernière version du système d’exploitation de Microsoft pour les ordinateurs.

Le 5 octobre 2022, Microsoft a lancé la nouvelle version de son système d’exploitation de bureau, Windows 11, une variante qui s’est démarquée par une interface renouvelée et par l’intégration d’applications Android dans le Microsoft Store. Mais, sans aucun doute, le point le plus controversé de cette mise à jour est que votre PC doit répondre à une série d’exigences matérielles minimales pour pouvoir la recevoir.

Cela a conduit certains utilisateurs à forcer la mise à niveau vers Windows 11 malgré le fait que leur équipement ne répondait pas aux exigences officielles, et voilà que nous venons d’apprendre, grâce à Gizmodo, que toutes ces personnes devront voir un filigrane sur leur PC écran qui leur rappellera que leur ordinateur n’est pas compatible avec la dernière version de Windows.

Ce filigrane vous rappellera que votre PC n’est pas compatible avec Windows 11

L’utilisateur Nicholas Taylor1 a signalé dans les forums officiels de Microsoft qu’après avoir appliqué la dernière mise à jour de Windows 11 sur un PC qui n’est pas compatible avec celui-ci, un filigrane persistant est apparu dans la partie inférieure droite de l’écran qui rappelle que « la configuration système requise n’est pas remplie « .

Dans ce message officiel du forum Microsoft, Nicholas demande également s’il est possible de supprimer ce filigrane en toute sécurité via le registre Windows et après avoir suivi les étapes d’un lien fourni par un autre utilisateur, il confirme qu’il vous suffit de télécharger le fichier qui vient dans ledit URL, exécutez-le et redémarrez le PC pour que le filigrane disparaisse.

Évidemment, il n’est pas recommandé de forcer la mise à niveau vers Windows 11 ou de modifier le registre de votre ordinateur, surtout s’il s’agit d’un nouvel ordinateur, car cela annulera la garantie logicielle de votre PC.

