Le premier Samsung Galaxy Z Fold reçoit également la mise à jour Android de février 2023

Le Samsung Galaxy Z Fold d’origine est mis à jour avec le correctif de sécurité de février

Petit à petit, Samsung met à jour les meilleurs téléphones de son catalogue, aussi bien ceux de la série Galaxy S que ceux de la famille pliable Galaxy Z, avec le dernier correctif de sécurité Android. Une bonne chose est qu’après avoir mis à jour les Samsung Galaxy Z Fold3 et Z Fold4, la société coréenne a commencé à déployer la mise à jour Android de février 2023 sur son premier livre pliable Galaxy, le Samsung Galaxy Fold.

Ainsi, comme l’a confirmé SamMobile, Samsung a commencé à publier la mise à jour Android de février sur le Samsung Galaxy Fold dans plusieurs pays d’Amérique latine et elle devrait s’étendre à d’autres régions du monde au cours des prochaines semaines. .

Le correctif de sécurité de février 2023 arrive sur Samsung Galaxy Fold

La mise à jour Android de février 2023 atteint déjà Samsung Galaxy Folds dans plusieurs pays d’Amérique latine tels que le Brésil, la Colombie, le Guatemala, le Mexique ou le Panama avec la version du firmware F900FXXS6HWA2.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité pour le Galaxy Fold inclut le correctif de sécurité de février 2023, qui arrive pour corriger un total de 54 vulnérabilités de sécurité, dont celles liées à l’application Contacts, avec le dossier sécurisé et avec l’UWB, pour résoudre bon nombre de bugs détecté dans l’interface utilisateur et améliorer les performances de l’appareil.

Le premier Samsung Galaxy Z Fold est sorti début 2019 avec One UI 2.5 basé sur Android 9, juste un an plus tard, il a été mis à jour vers Android 10, début 2021, il a reçu Android 11, il a été mis à jour vers One UI 4 basé sur Android 12 début 2022 et devrait recevoir One UI 5.1 avec Android 13 au cours des prochains mois.

Une fois cette nouvelle version du logiciel disponible dans le monde entier, vous pourrez mettre à jour votre Galaxy Fold en accédant à la section Mise à jour du logiciel, qui se trouve dans le menu Paramètres de votre smartphone, et en cliquant sur le bouton Télécharger et installer.

