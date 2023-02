Plus tôt ce mois-ci, Apple a organisé son sommet sur l’intelligence artificielle réservé aux employés sous la forme d’un événement en personne au Steve Jobs Theatre. Maintenant, un rapport de Bloomberg offre quelques détails sur ce qui s’est passé (et ne s’est pas passé) lors de cet événement alors que la course à l’IA continue de se réchauffer.

« Sommet de l’IA » d’Apple pour les employés

Comme nous l’avons expliqué plus tôt ce mois-ci, le sommet de l’IA d’Apple est un événement annuel décrit comme « WWDC pour l’IA », mais il n’est ouvert qu’aux employés d’Apple. Cette année, pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19, l’événement a eu lieu en personne au Steve Jobs Theatre. Il a également été diffusé en direct pour les employés qui ne pouvaient pas y assister en personne.

Il s’agit d’un événement annuel pour Apple, mais il a reçu plus d’attention cette année car Google et Microsoft ont annoncé de nouvelles façons d’adopter l’IA, parallèlement, bien sûr, à l’évolution continue de ChatGPT.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg a partagé un bref récapitulatif du sommet sur l’IA réservé aux employés d’Apple de cette année. Selon Gurman, le chef de l’IA d’Apple a déclaré aux employés que « l’apprentissage automatique évolue plus rapidement que jamais » et que le talent d’Apple est « vraiment à l’avant-garde ».

Malgré ce commentaire, cependant, Gurman dit qu’il n’est au courant d’aucune annonce de « changement de jeu » pour les consommateurs, et qu’Apple n’a rien prévu pour concurrencer le nouveau Bing ou ChatGPT.

Cela ne devrait pas être une trop grande surprise. Apple enregistrera toutes les annonces d’IA et d’apprentissage automatique destinées aux consommateurs pour la WWDC en juin. Le sommet sur l’IA est conçu pour les employés et se concentre probablement davantage sur une feuille de route générale et une discussion stratégique plutôt que sur des annonces de fonctionnalités spécifiques.

