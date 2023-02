Twitter reprend les licenciements massifs d’employés

Après qu’Elon Musk a officiellement repris Twitter, l’entreprise est devenue instable. Les idées de Musk ne sont pas entièrement populaires. Il croit en l’assouplissement de la modération des commentaires des utilisateurs de Twitter. Il a également limogé la plupart des membres de l’équipe en charge de la modération du contenu. Cela inquiète de nombreux annonceurs et la plupart d’entre eux ont depuis cessé de payer pour les publicités sur Twitter. Cela affecte sérieusement les finances de Twitter, car son activité publicitaire est l’une des plus lucratives. Depuis sa prise de fonction, Elon Musk a licencié pas moins de 4000 employés de Twitter pour équilibrer ses comptes. Cependant, à mesure que de plus en plus d’entreprises renoncent à payer pour les publicités sur Twitter, l’entreprise va maintenant en licencier d’autres.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Les employés de Twitter dans son service d’annonces perdront leur emploi

Des informations récentes révèlent que Twitter va licencier vendredi une partie de son personnel de vente publicitaire. Ce sera la dernière série de licenciements dans l’entreprise. L’ampleur des licenciements n’a pas pu être déterminée pour le moment. À la fin du mois dernier, Twitter comptait environ 800 employés des ventes et du marketing sur un total d’environ 2 000. Lorsque Musk a repris Twitter pour la première fois, l’entreprise comptait environ 7 500 employés. Depuis qu’Elon Musk a acquis la société en octobre, les revenus de Twitter ont fortement chuté. Plus tôt cette année, Twitter a restructuré sa force de vente pour augmenter ses revenus.

Les données fournies à CNN par la société d’analyse de marketing numérique Pathmatics indiquent que plus de la moitié des 1 000 principaux spécialistes du marketing Twitter n’utilisent plus la plate-forme pour les publicités. 625 des 1 000 principaux spécialistes du marketing de Twitter, y compris des marques bien connues comme Coca-Cola, Unilever, Jeep, Wells Fargo et Merck, auraient cessé de diffuser des publicités depuis janvier, selon les chiffres de Pathmatics.

Wells Fargo a affirmé qu’il devait suspendre les publicités sur Twitter. Cependant, il utilise toujours son identifiant Twitter officiel pour interagir avec ses clients. Les revenus publicitaires mensuels de Twitter ont diminué de plus de 60 % entre octobre de l’année dernière et le 25 janvier de cette année en raison de la perte d’annonceurs. Ses revenus publicitaires avaient chuté de façon spectaculaire, passant de 127 millions de dollars à 48 millions de dollars.