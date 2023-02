8 nouveaux jeux pour Android que nous vous recommandons d’essayer

Ce sont les 8 meilleurs jeux arrivés sur Google Play ces dernières semaines.

Shadow Slayer: The Dark Impact est l’un des nouveaux jeux sur le Play Store que vous devriez essayer

Chaque semaine de nouveaux jeux gratuits pour Android de toutes sortes débarquent sur le Google Play Store et pour éviter d’avoir à les essayer un par un pour voir lesquels valent le coup et lesquels ne le valent pas, tous les 7 jours nous sélectionnons le meilleur de tous et Nous les apportons pour que vous les rencontriez.

Ainsi, aujourd’hui, nous avons préparé une liste de 8 jeux gratuits qui sont récemment arrivés dans la boutique Google et qui méritent une chance.

Tiny Auto Shop 2: Atelier

Le premier titre de cette compilation est Tiny Auto Shop 2: Workshop, un jeu divertissant dans lequel vous devrez gérer un atelier automobile et apprendre à travailler rapidement pour réparer autant de voitures que possible.

Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous créez votre propre équipe de mécaniciens experts, que vous devez améliorer afin d’avoir le temps d’avoir tous les véhicules prêts à temps et ainsi augmenter la satisfaction de vos clients.

Google Play Store | Tiny Auto Shop 2: Atelier

Guerre des partis !

Guerre des partis ! est un jeu de puzzle amusant où vous devez faire correspondre trois tuiles identiques pour obtenir des armes pour attaquer vos ennemis et fortifier les défenses de votre château contre leurs attaques.

Dans ce jeu gratuit, vous pouvez combiner jusqu’à 50 armes différentes pour créer la vôtre et vous disposez de trois modes de jeu différents pour ne jamais vous ennuyer :

Mode unique : dans cette modalité, vous devrez surmonter des étapes et vaincre des ennemis

Mode PVP : dans ce mode, vous jouerez des batailles en temps réel contre des joueurs du monde entier

Mode tour infinie : dans ce mode, vous pouvez obtenir différents produits pour avancer plus rapidement dans le jeu

Google Play Store | Guerre des partis !

Shadow Slayer: L’impact sombre

Si vous aimez les jeux RPG, vous ne pouvez pas arrêter d’essayer Shadow Slayer: The Dark Impact, un titre post-apocalyptique se déroulant à Foliga, un monde plein de morts-vivants qui essaieront de vous tuer.

Votre mission dans Shadow Slayer sera d’inspecter les donjons de Foliga et de vaincre toutes les créatures qui se présenteront à vous ainsi que les boss finaux qui apparaîtront à la fin de chaque phase.

Pour y parvenir, vous devrez créer une équipe avec plusieurs personnages différents, chacun ayant ses propres capacités, gameplay et ressources.

Si vous souhaitez progresser plus rapidement dans le jeu, faites attention à trouver tous les trésors cachés dans ce monde sombre, car ceux-ci vous seront très utiles.

Shadow Slayer est un jeu hors ligne, ce qui indique que vous pouvez continuer à y jouer à tout moment et en tout lieu, car il ne nécessite pas de connexion Internet pour être joué.

Google Play Store | Shadow Slayer: L’impact sombre

Hextris – jeu de puzzle de blocs

Hextris est un jeu de puzzle gratuit similaire au mythique Tetris dans lequel vous devrez faire pivoter un hexagone pour combiner tous les blocs de la même couleur et ainsi les éliminer du plateau. Chaque étape du jeu se termine lorsqu’il n’y a plus de place pour des blocs supplémentaires.

Hextris est un jeu aussi simple qu’addictif dans lequel vous pouvez jouer un tour rapide pour battre votre score actuel ou jouer des tours infinis pour devenir un « maître » de ce titre.

Comme pour le jeu précédent, Hextris est un titre hors ligne, vous n’aurez donc pas à vous soucier d’avoir une connexion Internet pour y jouer.

Google Play Store | Hextris – jeu de puzzle de blocs

Jeux Real Commando hors ligne

Real Commando Offline Games est un jeu de tir à la première personne dans lequel vous jouerez le rôle d’un tireur d’élite qui doit accomplir une série de missions (presque) impossibles derrière les lignes ennemies.

Ainsi, dans ce titre, vous devrez utiliser vos compétences et tactiques de tir pour éliminer vos cibles et pour y parvenir, vous disposerez d’une grande variété d’armes, des fusils aux pistolets.

De plus, chaque mission a une série d’objectifs et de défis uniques, ce qui vous fera profiter d’heures et d’heures de plaisir avec ce jeu.

Les jeux Real Commando Offline disposent également d’un mode multijoueur où vous pouvez faire équipe avec d’autres joueurs du monde entier pour accomplir des missions et atteindre vos objectifs.

Google Play Store | Jeux Real Commando hors ligne

Ligue des champions de football DH

DH Soccer Champions League est un simulateur de football simple dans lequel vous devrez surmonter à la fois la phase de groupes et les phases à élimination directe pour gagner la Ligue des champions, la compétition de clubs la plus importante d’Europe.

Google Play Store | Ligue des champions de football DH

Squad Busters: Supercellule

Squad Busters est un jeu d’aventure inspiré du célèbre titre Supercell Brawl Stars dans lequel tu devras t’assurer que ton personnage survive dans des batailles multijoueurs 3v3 frénétiques.

Squad Busters : Supercell est un jeu totalement gratuit avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons sous ces lignes.

Google Play Store | Squad Busters: Supercellule

super-héros flappy

Mettez vos collants et votre cape dans cet amusant jeu de super-héros avec des graphismes en 2D dans lequel vous devrez voler pour surmonter les obstacles dans les huit niveaux de ce titre.

Bien sûr, il faut savoir que chaque niveau peut être joué en avant ou en arrière et que chaque carte sur laquelle vous jouez a sa propre bande-son et sa propre classification.

De plus, ce jeu simple vous permet de sauvegarder automatiquement le jeu dans le cloud pour le reprendre sur un autre appareil et dispose d’un mode d’économie de batterie pour les situations dans lesquelles vous êtes à court de charge.

Google Play Store | super-héros flappy

