Le dernier né de Xiaomi est un tensiomètre bon marché et facile à utiliser

Le tensiomètre électronique intelligent Xiaomi Mijia promet une autonomie allant jusqu’à 90 jours et coûte moins de 30 euros actuellement.

Xiaomi lance un tensiomètre intelligent que vous voudrez acheter

Xiaomi est un fabricant connu principalement pour son énorme collection de téléphones mobiles des entreprises Xiaomi, Redmi et POCO et d’appareils portables tels que le Xiaomi Smart Band 7 ou l’Amazfit GTR 4, mais le géant chinois possède également un catalogue très complet de smart home produits sous la marque Mijia.

Chaque semaine, la société chinoise présente plusieurs nouveaux appareils Mijia et l’un des points forts des 7 derniers jours est un tensiomètre intelligent très facile à utiliser et très bon marché.

Tensiomètre électronique intelligent Xiaomi Mijia : toutes les informations

Comme on peut le lire dans Gizmochina, Xiaomi a présenté, il y a quelques jours, dans son pays d’origine le Xiaomi Mijia Smart Electronic Blood Pressure Monitor, un tensiomètre intelligent qui peut vous aider à contrôler votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque sans avoir à vous rendre dans un un centre médical.

L’un des points clés de ce tensiomètre Xiaomi est sa facilité d’utilisation, car il possède un brassard pratique à clipser qui peut être ajusté pour s’adapter à différents types de bras et un écran rétroéclairé de 3,7 pouces qui vous montre les lectures dans une grande taille de police, ce qui facilite leur visualisation par les personnes ayant une déficience visuelle.

En ce sens, nous devons souligner que le tensiomètre électronique intelligent Xiaomi Mijia prend en charge l’assistant vocal de Xiaomi, XiaoAI, de manière à pouvoir lire votre tension artérielle à voix haute.

De plus, le tensiomètre intelligent Xiaomi dispose de quelques boutons physiques pour le faire fonctionner directement à partir de celui-ci et vous permet d’entrer les mesures de pression artérielle et de fréquence cardiaque que vous avez prises avec d’autres appareils pour servir de référence.

Mais ce n’est pas tout, car le tensiomètre électronique intelligent Xiaomi Mijia vous alerte également lorsque le bracelet est trop lâche et lorsqu’il détecte un pouls irrégulier, car cela peut être le signe d’une éventuelle maladie cardiovasculaire.

De même, comme le reste des produits intelligents de Xiaomi, ce tensiomètre peut être lié à l’application Mijia pour suivre vos mesures ou pour vérifier le niveau de la batterie.

À cet égard, Xiaomi indique que le tensiomètre électronique intelligent Xiaomi Mijia est équipé d’une batterie longue durée qui promet une autonomie maximale de 90 jours sur une seule charge, qui s’effectue via un port USB-C.

Tensiomètre électronique intelligent Xiaomi Mijia: disponibilité et prix

Le tensiomètre électronique intelligent Xiaomi Mijia est désormais disponible à l’achat en Chine via la plateforme de financement participatif de la firme chinoise Youpin pour un prix de lancement de 199 yuans, environ 27 euros actuellement. Après cette campagne de financement participatif, ce tensiomètre intelligent Xiaomi coûtera 269 yuans, soit environ 36 euros en échange.

