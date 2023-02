Super recommandé : l’ordinateur portable le plus puissant, durable, mis à jour et le plus performant est celui-ci.

C’est l’un des meilleurs ordinateurs portables de moins de 1000 euros que vous pouvez acheter en ce moment.

Bien qu’il s’agisse d’un modèle 2020, il reste l’un des achats les plus recommandés.

Si je devais racheter le MacBook Air 2020, je le referais sans aucune considération. C’est de loin le meilleur ordinateur portable que j’ai utilisé, pas de problèmes, beaucoup de puissance pour ce que je l’utilise et des mises à jour constantes. C’est incroyable qu’un ordinateur portable à 999 euros soit plus performant ou égal à d’autres pour 1500-2500 euros avec un système Windows.

Son prix officiel est de 1 219 euros dans l’Apple Store, mais aujourd’hui vous pouvez l’acheter pour 999 euros sur Amazon et MediaMarkt pour le même prix. Parmi les meilleurs ordinateurs portables pour étudiants, je le placerais en tête. Peu importe la couleur dans laquelle vous l’achetez, chacune d’entre elles est fantastique et très jolie. C’est le plus fin de la famille Apple et le plus léger.

MacBook Air 2020 (8/256 Go)

MacBook Air 2020 (8/256 Go)

Achetez l’ordinateur portable le plus recommandé pour moins de 1000 euros

Depuis qu’Apple a lancé ce MacBook Air avec son frère vitaminé MacBook Pro en 2020, l’industrie des processeurs pour ordinateurs portables a complètement changé. Grâce à Apple, Intel repense ses puces en raison du fonctionnement brutal et des performances des dernières créations de la pomme croquée. La puce M1 a inauguré une nouvelle ère de processeurs pour ordinateurs portables.

À l’intérieur, ce MacBook Air monte une puce M1 avec 8 cœurs et 7 cœurs graphiques, dont 4 sont dédiés à l’efficacité énergétique. Par conséquent, la batterie dure aussi longtemps qu’elle dure. Apple a vu une mine d’or avec cette puce à architecture mobile et l’a implémentée dans son iPad Pro 2021 avec des résultats fabuleux. Dans cette unité, nous avons également 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD ultra-rapide. Ce MacBook est entièrement mis à jour vers la dernière version de macOS 16 Ventura.

Ce MacBook Air prend le mot ordinateur portable à son maximum. Il s’agit d’un appareil pesant seulement 1,29 kg et d’une épaisseur maximale de 1,61 cm et minimale de 0,41 cm. Il s’agit d’un ordinateur réalisé en aluminium qui intègre de part et d’autre deux haut-parleurs haute puissance et définition ainsi qu’une prise casque pour profiter du DAC qu’il intègre.

Sa batterie est une batterie lithium polymère de 49,9 Wh, elle se charge avec le chargeur 30W inclus dans la box et nous offrira une autonomie, sur le papier, de 15 heures de navigation web ou 18 heures de lecture vidéo sur Apple TV. Dans une journée d’utilisation normale et réelle au travail, avec navigation, lecture vidéo, musique, retouche photo et retouche web, son autonomie peut facilement atteindre 15-16h.

L’écran de ce MacBook Air 2020 est une dalle IPS de 13,3 pouces avec une résolution 2K (2560 x 1600 px). Il a une luminosité maximale de 400 nits et la technologie True Tone qui ajuste intelligemment la luminosité et l’intensité des couleurs à tout moment. Le clavier, avec rétroéclairage à intensité réglable, a un toucher fantastique, vous pouvez passer des heures et des heures à taper et vous ne vous en lasserez pas. Nous avons le capteur Touch ID dans le coin supérieur droit pour les paiements et les fonctions système, ce qui ajoute plus de sécurité à macOS.

MacBook Air 2020 (8/256 Go)

MacBook Air 2020 (8/256 Go)

Concernant sa connectique, nous avons le WiFi 6, le Bluetooth 5.0 et 2 ports USB-C (USB 4) avec Thunderbolt 3 (jusqu’à 40 Gbps) avec la possibilité de connecter soit un HUB USB pour Mac soit un moniteur externe jusqu’à 4K à 60 Hz et un nombre infini de périphériques tels que claviers, souris, mémoires externes ou imprimantes.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :