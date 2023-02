Propriétaires de Tesla aux États-Unis, lisez ceci ! Vous devrez peut-être restituer votre voiture immédiatement en raison du risque de sécurité FSD

Tesla rappelle actuellement l’ensemble de ses 363 000 véhicules américains équipés du logiciel de conduite autonome. En effet, la fonction centrale du constructeur automobile présente un risque sérieux pour la sécurité. Comme vous le savez peut-être, la conduite autonome est un système qui navigue automatiquement sur les routes locales en contrôlant la direction, les freins et les accélérateurs. Cependant, il doit y avoir un être humain derrière le volant en tout temps. L’humain prend le relais lorsque le besoin s’en fait sentir car le logiciel fait quelques erreurs de décision.

La fonction FSD des voitures Tesla n’est pas entièrement sûre

Selon l’analyse de la Nation Highway Traffics Safety Administration, la fonction FSD de Tesla a entraîné un risque déraisonnable pour la sécurité des véhicules à moteur. En effet, le système ne respecte pas suffisamment les lois sur la sécurité routière. Cela devient risqué pour le conducteur derrière le volant surtout lors des intersections.

D’après l’avis publié sur le site Web de la NHTSA, il se lit… «Le système FSD Beta peut permettre au véhicule d’agir de manière dangereuse aux intersections. Par exemple, traverser directement une intersection dans une voie réservée aux virages, entrer dans une intersection contrôlée par un panneau d’arrêt sans s’arrêter complètement, ou entrer dans une intersection pendant un feu de circulation jaune fixe sans prudence. L’avis ajoutait que Tesla essaierait de réparer la fonction FSD qui coûtera 15 000 $ via une mise à jour en direct.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, n’a pas encore commenté la nature de ce problème, mais a publié un tweet disant : « le mot » rappel « pour une mise à jour logicielle en direct est anachronique et tout simplement faux ! »

La NHTSA surveillera de près les rappels de problèmes Tesla FSD

La NHTSA a déclaré dans un autre communiqué qu’elle continuerait à surveiller l’efficacité des recours au rappel.

« Les fabricants doivent lancer un rappel pour toute réparation, y compris une mise à jour logicielle, qui remédie à un risque déraisonnable pour la sécurité. » L’agence fédérale a déclaré qu’elle « continuera à surveiller l’efficacité des recours en matière de rappel ».

L’avis soulignait que le problème concernait les quatre voitures Tesla qui exécutent actuellement le logiciel Full Self Driving (FSD) de Tesla. Il s’agit notamment de Tesla Model Y, Model S, Model X et Model 3. Il a également déclaré qu’entre le 8 mai 2019 et le 12 septembre 2022, Tesla a identifié 18 incidents pouvant être liés aux conditions énoncées ci-dessus.

La NHTSA a déclaré avoir également identifié environ 273 accidents impliquant un assistant conducteur de Tesla. Pendant ce temps, Elon Musk a déclaré à plusieurs reprises que le FSD de Tesla est plus sûr que les humains prenant le volant, même s’il est encore en version bêta.