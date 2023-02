Samsung Galaxy Watch6 : 3 fonctionnalités qu’on espère voir dans la nouvelle smartwatch de la firme coréenne

Ce sont les fonctionnalités que nous voulons voir dans le futur Samsung Galaxy Watch6.

La Samsung Galaxy Watch5 est la dernière smartwatch de la firme coréenne

Le marché de la smartwatch est presque entièrement repris par l’Apple Watch de la société Cupertino et la Galaxy Watch de la firme coréenne Samsung. Ainsi, si vous recherchez une smartwatch avec Wear OS, les meilleures options sont la Samsung Galaxy Watch5 ou son prédécesseur, une Galaxy Watch4 qui est toujours un portable très valable en 2023.

Comme aucune des spécifications de la future Samsung Galaxy Watch6 n’a encore été dévoilée, nous nous sommes dit que c’était une bonne idée de venir vous dire quelles sont les 3 fonctionnalités que l’on espère voir dans la nouvelle smartwatch du géant coréen.

Un design qui rappelle la lunette tournante classique

Depuis que Samsung a abandonné le design avec lunette tournante sur la Galaxy Watch 4 Classic pour miser sur une Galaxy Watch5 Pro, nombreuses sont les voix qui appellent la marque coréenne à réadopter cet élément dans ses futures smartwatches ou, du moins, dans le modèle de base.

En plus du retour de la couronne rotative classique, nous espérons également que la future Galaxy Watch6 sera disponible dans plus de couleurs pour vous offrir plus d’options parmi lesquelles choisir.

Plus grande autonomie

L’un des principaux handicaps des smartwatches avec WearOS est leur autonomie limitée, puisque les batteries de ces appareils ne durent généralement pas plus d’une journée. Por ese motivo y teniendo en cuenta que Samsung ya mejoró esta característica en el Galaxy Watch5 Pro, esperamos que los dos futuros Galaxy Watch6 cuenten con una autonomía mayor, ya que otros modelos de la competencia como el Garmin Venus 2 Plus ya prometen una autonomía de une semaine.

De même, il serait également intéressant que Samsung augmente la vitesse de charge de la Galaxy Watch6 afin que nous puissions recharger notre smartwatch en moins de temps et ainsi continuer à l’utiliser sans avoir à attendre si longtemps.

Plus de compatibilité avec les mobiles d’autres marques

La série Galaxy Watch4 a été lancée sur le marché avec une série de limitations dans la surveillance de la santé pour les utilisateurs mobiles d’autres marques, car ils ne peuvent pas accéder à des fonctionnalités telles que l’électrocardiogramme (ECG) ou le contrôle de la pression artérielle car ce sont des outils qui nécessitent le Samsung Health Monitor. application pour travailler.

Tenant compte du fait que nous avons revu ces limitations dans la Galaxy Watch5, nous espérons que la firme coréenne décidera de mettre enfin fin à ces restrictions dans la future Galaxy Watch6.

Montre Samsung Galaxy5

Samsung Galaxy Watch5 Pro

En ce sens, il convient de noter qu’il serait vraiment intéressant que tous les utilisateurs d’une Galaxy Watch puissent accéder à toutes les fonctions de la montre, car cela inciterait également davantage d’utilisateurs à acheter une des smartwatches de Samsung.

