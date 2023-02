La montre Amazfit qui accumule le plus de ventes est en vente, pour une courte période

Il s’agit de la troisième édition de l’une des montres connectées bon marché les plus vendues de l’histoire.

C’est une montre très personnalisable, avec beaucoup d’autonomie et un grand écran couleur.

Si vous voulez dépenser peu pour une smartwatch dotée de nombreux capteurs, d’un bon écran et d’une grosse batterie, arrêtez de chercher, j’ai votre prochain achat. Il s’agit de l’Amazfit Bip 3, la troisième édition de l’Amazfit Bip de première génération la plus vendue qui a apporté tant de joie à beaucoup et un mal de tête pour les premières smartwatches bon marché de l’époque.

L’Amazfit Bip 3 est au prix de 45 euros sur Amazon avec un coupon supplémentaire de 7% que nous devons appliquer avant d’ajouter le produit au panier. C’est un prix légèrement moins cher que dans d’autres magasins et une excellente opportunité de shopping. La réduction ne sera disponible que jusqu’à demain, lundi 20 février.

Amazfit Bip 3

Achetez la smartwatch bon marché définitive pour 45 euros

Le catalogue de montres Amazfit est très complet, à tel point qu’on ne sait plus lequel choisir. Mais si nous avons un petit budget, moins de 50 euros, cet Amazfit Bip 3 est la meilleure option que nous puissions recommander. Sa grande autonomie, son grand écran carré et ses multiples modes sportifs sont la clé pour opter pour cette option séduisante. L’offre est disponible pour l’une des trois couleurs (lilas, noir ou rose) qu’Amazon propose à la vente.

Cette montre milieu de gamme dispose d’un écran LCD couleur de 1,69 pouces sur lequel vous pourrez facilement lire toutes vos notifications. Le panneau peut être personnalisé avec plus de 50 sphères gratuites disponibles dans l’application Amazfit (Zepp). Vous pourrez également interchanger les sangles autant que vous le souhaitez, il suffit qu’elles fassent 22 mm de large. C’est une montre très étanche, avec la possibilité de l’immerger jusqu’à 50 mètres de profondeur sans l’abîmer.

Sa batterie nous donnera une utilisation totale d’environ 14 jours. Mais si on ne l’utilise que comme montre, elle pourrait aller au-delà de 20 jours d’autonomie. Il possède son propre chargeur magnétique avec lequel la batterie est rechargée en seulement 2 heures.

Au niveau du capteur, il dispose de toutes sortes pour enregistrer vos données au jour le jour ou lors d’activités sportives. Nous avons un capteur de fréquence cardiaque, un moniteur de sommeil, un oxymètre sanguin, un podomètre et un détecteur de stress. De plus, si vous êtes un athlète ou aimez faire de l’activité physique, nous avons le choix entre 60 modes sportifs intégrés, parmi lesquels nous avons le vélo, la course, la marche et bien d’autres.

Amazfit Bip 3

Dans un autre ordre, la montre est intelligente car elle maintient une connexion complète avec votre mobile et ses applications, pouvant afficher toutes les notifications que nous autorisons lors de leur réception. De la même manière, nous avons une fonction de réveil, une alarme, un contrôle de la musique depuis votre écran et également un obturateur de caméra pour smartphone. C’est une montre très légère et confortable à porter 24h/24, puisque son poids n’est que de 33 grammes sans bracelet.

