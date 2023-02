Google Maps pour les coureurs : 4 astuces d’application parfaites pour courir

Ces 4 astuces Google Maps vous aideront à planifier vos itinéraires et à créer un plan d’entraînement personnalisé.

Si vous envisagez de commencer à courir pour vous mettre en forme, Google Maps peut être votre meilleur allié. Trouver comment.

Normalement, au début de chaque année, nous proposons de changer certaines habitudes qui ne sont pas entièrement saines, comme arrêter de fumer, mieux manger, perdre du poids ou se remettre en forme. Ces deux derniers sont précisément les plus courants et un moyen facile de les changer est de commencer à courir régulièrement.

Mais comme ce n’est pas une tâche facile, Google vient de publier quelques astuces Google Maps simples sur son blog officiel qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Ensuite, nous découvrirons 4 fonctions de Google Maps idéales pour commencer à courir.

Découvrez les parcours pour courir

Avant de mettre vos chaussures de course et vos shorts, ouvrez Google Maps sur votre mobile Android et utilisez sa vue satellite et terrain pour localiser les itinéraires qui vous conviennent pour courir. Pour ce faire, vous pouvez rechercher l’icône de piste sur la carte ou saisir des pistes de course près de chez moi dans la barre de recherche de Google Maps.

De même, une fois que vous avez localisé quelques itinéraires que vous aimez, vous pouvez consulter les photos de ceux-ci pour voir à quoi ressemble le terrain et les avis d’autres utilisateurs qui courent habituellement sur ce chemin et marquer les points qui vous souhaitez utiliser l’icône du drapeau.

Utilisez Street View pour planifier vos itinéraires routiers

Dans le cas où vous allez courir sur route, il est important que vous prévoyiez également le parcours pour savoir où vous allez passer. Vous pouvez le faire confortablement avec Street View, car grâce à cette fonction Google Maps, vous pouvez voir s’il y a des zones sans trottoirs ou qui ne sont pas pavées et vérifier la pente de l’itinéraire que vous souhaitez emprunter.

Vérifier la distance totale d’un itinéraire et ajouter des arrêts le long de l’itinéraire

Un autre avantage d’utiliser Google Maps pour aller courir est que l’application Google vous permet de connaître la distance totale de la course et d’y établir des arrêts pour, par exemple, chercher une cafétéria à la fin du parcours pour récupérer vos forces . .

Pour ce faire, il vous suffit de sélectionner un itinéraire sur Google Maps, de choisir l’option courir et vous verrez en bas la distance que vous allez parcourir et le temps qu’il vous faudra pour le faire.

De même, si vous cliquez sur l’icône des trois points verticaux qui se trouve dans le coin supérieur droit de l’application et cliquez sur le bouton Ajouter un arrêt, vous pouvez ajouter tous les arrêts que vous souhaitez.

Téléchargez la carte de votre parcours pour la consulter hors ligne

Si vous prévoyez de courir dans des zones boisées ou des chemins de rivière, vous devez tenir compte du fait qu’il peut y avoir un moment où vous perdez la connexion Internet sur votre smartphone et que vous ne pouvez pas suivre l’itinéraire que vous avez sélectionné.

Pour cette raison, il est préférable de télécharger la carte de l’itinéraire via Wi-Fi depuis Google Maps avant d’aller courir, ce que vous pouvez faire en suivant ces étapes simples :

Ouvrez l’application Google Maps sur votre smartphone Android

Rechercher une ville ou une ville où passe l’itinéraire

Appuyez sur leur nom en bas pour voir leurs informations complètes

Cliquez sur l’icône des trois points verticaux qui se trouve dans la partie supérieure droite de l’application

Cliquez sur le bouton Télécharger la carte hors ligne

Enfin, sélectionnez la zone que vous souhaitez inclure sur la carte et appuyez sur le bouton Télécharger qui apparaît dans le coin inférieur droit

