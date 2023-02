Ce sont les marques de mobiles les plus appréciées par les chinois (et non, Xiaomi n’est pas dans le top 3)

Le classement des marques préférées des utilisateurs chinois réserve de grosses surprises tant pour les noms présents que pour ceux absents dans les premières positions.

Huawei est l’une des marques les plus appréciées des utilisateurs chinois.

Les fabricants chinois de téléphones portables sont parmi les plus populaires au monde. Cependant, à quel point ces marques sont-elles appréciées dans votre propre pays ? Un nouveau rapport Chnbrand analyse les préférences des utilisateurs chinois pour révéler que, malgré ses problèmes sur le marché étranger, Huawei continue d’être l’une des marques préférées en Chine. Si l’on analyse le top 3, il y a un autre détail qui attire notre attention : l’absence de Xiaomi dans les premières positions.

Selon les recherches de Chnbrand, la marque la plus appréciée par les utilisateurs chinois n’est pas celle basée dans le pays lui-même. Et c’est que la première position est obtenue par Apple, le constructeur le plus recommandé avec un score de 27,9. Attention, car dans le top 3 on retrouve des noms bien connus comme Huawei et Honor, mais il faut redescendre en cinquième position pour retrouver Xiaomi. Pire encore, Samsung est confirmé comme la marque la plus méprisée par les citoyens chinois.

Huawei et Honor, parmi les marques les plus appréciées

Le média Chnbrand a analysé quelles sont les marques de téléphones portables préférées des utilisateurs chinois. Comment avez-vous fait? Enquêter quels sont les fabricants les plus recommandés par les citoyens du pays, ceux en qui ils font confiance lorsqu’ils doivent acheter un nouveau smartphone. Comme le rapporte Huawei Central, la marque la plus recommandée par les Chinois est Apple, qui obtient la première position avec un score de 27,9.

Malgré ses problèmes à l’étranger, Huawei reste une marque bien-aimée en Chine. En effet, il se consolide en deuxième position avec un score de 25,3, très proche d’Apple. Comme on peut le voir, lorsque les utilisateurs chinois doivent recommander une marque, Huawei fait toujours partie des favoris. Derrière se trouve Honor, loin de la deuxième place avec un score de 17,4.

Le top 3 des marques préférées des utilisateurs chinois attirent non seulement l’attention pour les noms présents, mais aussi pour ceux qui sont absents. Et c’est qu’il faut remonter en cinquième position pour retrouver Xiaomi, qui apparaît habituellement dans notre guide des meilleurs mobiles chinois, mais qui dans cette analyse n’a reçu qu’une note de 10,4 de la part des personnes interrogées.

Un autre des grands perdants des recherches de Chnbrand est Samsung, à la dernière place avec des résultats très négatifs. Attention, car la société sud-coréenne a obtenu un score de -16,2, c’est-à-dire qu’elle est loin d’être recommandée par les citoyens chinois. S’ils doivent acheter un nouveau mobile, ils ne pensent pas à se procurer l’un des smartphones de Samsung.

Parmi les marques citées dans cette analyse figure également vivo, très appréciée des utilisateurs avec une note de 14,5. Moins favorables sont les résultats pour OPPO (6 points) et IQOO (5 points), parmi les dernières options pour les personnes interrogées.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :