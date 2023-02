Fondateur de Tesla : le pilote automatique, c’est de la merde, les voitures ne devraient pas être comme les iPhones

En quelques années, Tesla, l’une des principales marques de voitures électriques au monde, a fait de la conduite autonome une priorité absolue. La société appelle cette fonctionnalité pilote automatique. Son PDG, Elon Musk, est impatient de voir que les voitures autonomes sont un succès et il pousse Tesla à y arriver. Cependant, l’un des fondateurs de l’entreprise n’y est pas favorable. Le co-fondateur de Tesla, Martin Eberhard, a déclaré dans une interview : « À mon avis, nous devons nous débarrasser de l’habitude de penser que toutes ces choses autonomes sont liées aux voitures électriques. Ils sont séparés. Oui. Ce que j’aimerais voir les gens penser, c’est de fabriquer des voitures que les gens peuvent conduire.

Le pilote automatique c’est de la merde

Eberhard était PDG de Tesla mais a été évincé par Musk en 2007. Il a déclaré que le développement de logiciels de conduite autonome pour les véhicules électriques était le cadet de ses soucis lorsqu’il travaillait chez Tesla.

« Alors, rappelez-vous, toutes ces conneries de FSD, de pilote automatique – rien de tout cela n’existait quand j’étais là-bas », a-t-il déclaré. Je me suis réveillé et je n’y ai pas pensé du tout. C’est arrivé plus tard. Cela nécessitait un budget beaucoup plus important que le nôtre.

Lorsque Eberhard a quitté Tesla en 2007, la société n’avait pas sorti sa première voiture. Tesla développait le Roadster, une petite voiture de sport basée sur la Lotus Elise. La Lotus Elise est un cabriolet deux places commercialisé pour la première fois en 1996 par Lotus Motors UK.

Eberhard a déclaré que s’il apprécie les «systèmes axés sur la sécurité» tels que les fonctions d’assistance à la conduite, il n’est «pas un grand fan» des voitures autonomes. Il a dit que Musk semblait être préoccupé par les voitures autonomes et l’a identifié comme l’une de ses plus grandes préoccupations concernant Tesla sous Musk.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Les voitures ne devraient pas être comme les iPhones

Pendant des années, Musk a promis que Tesla mettrait sur la route des voitures entièrement autonomes. L’année dernière, le milliardaire a déclaré que le système de pilotage automatique de Tesla était la différence entre une Tesla qui valait beaucoup d’argent et presque rien. De nos jours, Tesla est surtout connu pour ses mises à jour logicielles à distance. Musk a déclaré que la société était « autant une société de logiciels qu’une société de matériel ». Mais Eberhard n’est pas d’accord avec cette approche.

« Je pense qu’il est faux de considérer une voiture comme une plate-forme logicielle, comme un iPhone ou quelque chose comme ça. Mais c’est différent », a déclaré Eberhard. « J’ai un iPhone, et chaque fois que je reçois une mise à jour logicielle, il y aura toujours des bugs. Ces insectes signifient danger. Par exemple, mon application de fil d’actualité se bloque occasionnellement. Ce n’est pas grave car c’est juste une gêne sur l’iPhone. Mais si ce genre de bug apparaît dans le logiciel de contrôle de la voiture, par exemple, les freins ou mon volant, ça va te tuer.

Actuellement, tous les modèles Tesla sont équipés du pilote automatique. Les propriétaires de Tesla peuvent également acheter la fonctionnalité bêta FSD de l’entreprise pour 15 000 $ ou via un abonnement mensuel de 199 $. La fonction bêta permet au véhicule de changer automatiquement de voie, d’entrer et de sortir des autoroutes, de reconnaître les panneaux d’arrêt et les feux de circulation et de se garer. Les deux programmes exigent toujours qu’un propriétaire de véhicule titulaire d’un permis surveille le système en tout temps. Le système d’intelligence artificielle de Tesla collecte les données du propriétaire pour améliorer le système au fur et à mesure que les conducteurs l’utilisent. En décembre de l’année dernière, plus de 285 000 personnes avaient acheté la fonctionnalité.

Tesla fait face à une enquête plus approfondie sur le pilote automatique

Tesla a fait l’objet d’un test minutieux de la part des régulateurs au cours des dernières années. La majeure partie de l’test porte sur son système de pilote automatique et son marketing. La National Highway Traffic Safety Administration enquête sur le pilote automatique et son lien potentiel avec plusieurs accidents. Eberhard et Musk ont ​​​​été en désaccord dans le passé. Eberhard a déposé une plainte en diffamation contre Musk en 2009 après que Musk a commencé à se qualifier de fondateur de Tesla et à faire des commentaires négatifs sur Eberhard, qui a été réglé la même année. Depuis lors, Musk a critiqué Eberhard en ligne.