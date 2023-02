Ce sont les habitudes de charge que vous devez éviter pour protéger la batterie de votre mobile

Nous vous indiquons quelles habitudes de charge vous devez abandonner pour que la batterie de votre smartphone ne se dégrade pas aussi rapidement.

Abandonnez ces habitudes de charge si vous souhaitez prolonger la durée de vie utile de la batterie de votre mobile

La batterie est, sans aucun doute, l’élément du smartphone qui se dégrade le plus vite et l’une des principales raisons de décider de changer de mobile. En ce sens, nous devons être très conscients que nous avons acquis une série d’habitudes lors de la charge du terminal qui endommagent sa batterie sans que nous nous en rendions compte.

Pour cette raison, nous allons parler aujourd’hui des habitudes de charge que vous devriez bannir de votre quotidien si vous souhaitez protéger la batterie de votre mobile et prolonger sa durée de vie au-delà de deux ans.

Ce sont les 3 choses que vous devriez arrêter de faire lorsque vous chargez votre téléphone

En règle générale, nous avons tous tendance à transporter le mobile protégé par une housse pour atténuer les dommages matériels en cas de chute éventuelle et vous ne l’enlevez sûrement pas lorsque vous le mettez en charge. Eh bien, c’est la première habitude que vous devriez changer, car il est déconseillé de charger le téléphone avec la coque car cela peut causer deux problèmes graves : une surchauffe de la batterie et une rupture du connecteur de charge.

Concernant le premier d’entre eux, si la qualité du boîtier ne respecte pas une série de minimums, cela peut entraîner une surchauffe de la batterie du smartphone pendant sa charge. Cela peut entraîner une vitesse de charge lente et une détérioration conséquente de la batterie.

Deuxièmement, si vous chargez votre mobile avec la coque et qu’il n’est pas de bonne qualité, il peut arriver que le câble de charge ne rentre pas bien et que le connecteur soit endommagé en essayant de le connecter. Par exemple, il existe des caches bon marché très épais qui empêchent de pouvoir brancher correctement le câble de charge et qui finissent par endommager le connecteur.

La deuxième habitude que vous devriez éradiquer pour prolonger la durée de vie de la batterie de votre smartphone est de le recharger tous les jours avec un chargeur à charge rapide, 40W ou plus, car cela dégrade la batterie de votre mobile bien plus vite que vous ne le pensez.

En ce sens, notre recommandation est que, quel que soit le chargeur rapide que le fabricant inclut dans la boîte, vous en ayez un plus lent pour recharger votre mobile la nuit et que vous n’utilisiez le rapide que lorsque vous avez vraiment besoin de mettre un coup de alimentez votre terminal.

Enfin, une autre des choses que vous devriez arrêter de faire pour protéger la batterie de votre appareil mobile est de vider la batterie presque complètement avant de la mettre en charge. En effet, les batteries au lithium des smartphones ont des niveaux de stress qui augmentent considérablement lorsque la charge descend en dessous de 10 % ou 15 %.

À cet égard, les experts recommandent de charger le mobile lorsque la batterie est à 20% et de ne le charger que jusqu’à 80%, car de cette façon, vous consommerez moins de cycles de batterie et il durera plus longtemps. Pour faciliter cette tâche, vous pouvez utiliser AccuBattery, une application gratuite que vous pouvez configurer pour vous avertir lorsque votre terminal atteint 80 % de charge.

Google Play Store | Accubatterie

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :