8 nouvelles applications de ces dernières semaines qu’il ne faut pas ignorer

Ces 8 nouvelles applications du Play Store en valent vraiment la peine, essayez-les !

Si vous parcourez habituellement le Google Play Store chaque semaine à la recherche des applications gratuites qui sont récemment arrivées dans le Google store, il ne vous est plus nécessaire d’essayer une par une pour jeter celles qui n’en valent pas la peine, puisqu’aujourd’hui nous arrivons à vous de découvrir les meilleures nouveautés des dernières semaines.

Ainsi, à cette occasion, nous avons sélectionné pour vous un total de 8 nouvelles applications pour Android qu’il ne faut pas cesser d’essayer.

TikLoader : téléchargeur de vidéos

Si vous passez des heures à regarder TikTok, vous allez adorer TikLoader : Video Downloader, un outil gratuit avec lequel vous pouvez télécharger des vidéos TikTok en haute qualité sans filigrane.

Cette application est très facile à utiliser, car pour télécharger une vidéo TikTok, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application TikTok sur votre mobile Android

Choisissez la vidéo que vous souhaitez télécharger

Cliquez sur le bouton qui apparaît sur le côté droit de l’application

Appuyez sur l’option Copier le lien

Entrez TikLoader, collez l’URL et cliquez sur le bouton Télécharger

Téléchargement gratuit de TikLoader : téléchargeur de vidéos

WallNode – 4K, fonds d’écran HD

Si vous aimez personnaliser l’écran d’accueil de votre mobile, vous devez essayer WallNode, une application gratuite qui propose une grande variété de fonds d’écran originaux et de haute qualité organisés en différentes catégories telles que Abstrait, Amoled, Nature ou Paysages, entre autres. .

De plus, pour vous faciliter la recherche des meilleurs fonds d’écran, WallNode a un onglet avec les fonds d’écran les mieux notés par les utilisateurs de l’application.

Téléchargement gratuit de WallNode – 4K, fonds d’écran HD

OneShieldVPN

Vous pouvez trouver de nombreuses applications VPN pour Android sur Google Play, mais si vous recherchez un client gratuit et fiable, vous devriez essayer One Shield VPN, un outil VPN gratuit grâce auquel vous pouvez vous connecter à un grand nombre de serveurs proxy. partout dans le monde et, ainsi, surfer sur Internet de manière anonyme et accéder facilement à des contenus multimédias restreints dans votre pays.

One Shield VPN est une application totalement gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Téléchargement gratuit OneShieldVPN

Filtres photo – Éditeur de beauté

Photo Filters est une application gratuite complète qui vous permet de prendre des photos et de retoucher les photos obtenues à l’aide de ses plus de 50 outils d’édition d’images, faciles à utiliser et permettant d’obtenir des résultats presque professionnels.

Ainsi, avec cet éditeur de photos, vous pourrez éliminer l’acné, les boutons ou les imperfections de la peau, éclaircir les yeux, blanchir les dents, affiner le visage, effacer les objets indésirables et, bien sûr, ajouter toutes sortes de filtres et d’effets spéciaux et d’stickers à images.

Téléchargement gratuit de filtres photo – Éditeur de beauté

Chatbot IA

AI Chatbot es un asistente personal que utiliza la tecnología de IA implementada recientemente por la compañía OpenAI en Chat GPT, gracias a la cual le puedes preguntar a este bot lo que quieras, pedirle consejo sobre algo, comentar con él las últimas noticias o planificar tus les tâches à faire.

AI Chatbot est une application totalement gratuite sans publicité, mais avec des achats intégrés allant de 10,99 euros à 44,99 euros.

Téléchargement gratuit AI Chatbot

Epic – Créateur de statut vidéo

Epic – Video Status Maker est une application créée pour vous faciliter la création de vidéos à partager sur vos statuts WhatsApp ou Instagram, car elle possède une collection de plus de 2 500 modèles de vidéo de statut de haute qualité.

Mais ce n’est pas tout, car cette application gratuite vous permet également de créer rapidement et facilement des états avec des photos et de la musique.

Téléchargement gratuit Epic – Créateur de statut vidéo

Lecteur Zap IPTV

Nous vous avions déjà parlé des meilleures applications IPTV gratuites pour Android et depuis peu, une nouvelle application de ce type vient d’arriver sur Google Play. Nous parlons d’IPTV Zap Player, un lecteur de liste IPTV complet qui a une interface conviviale qui vous montre des informations pertinentes sur les films et séries que vous regardez avec leur genre, distribution ou intrigue, et qui est disponible en 20 langues différentes, dont l’français .

Télécharger gratuitement IPTV Zap Player

iCurrency – Convertisseur de devises

Et nous terminons cette liste avec iCurrency – Currency Converter, une application de conversion de devises gratuite et pratique qui prend en charge un grand nombre de devises.

Une bonne preuve en est que cette application vous permet de choisir entre trois fournisseurs de taux de change :

taux de change.hôte; un fournisseur qui prend en charge plus de 160 devises frankfurter.app : un fournisseur de la Banque centrale européenne qui propose plus de 30 devises différentes fer.ee – un service alternatif similaire à ce qui précède

Téléchargement gratuit iCurrency – Convertisseur de devises

