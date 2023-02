8 applis méconnues du Play Store qu’il faut essayer sur son mobile Android

Nous recommandons 8 applications peu connues de Google Play qui valent vraiment la peine.

Découvrez 8 joyaux Android cachés que vous ne connaissiez probablement pas

Le Google Play Store regorge d’applications gratuites pour Android en tout genre, mais le volume de son catalogue est tel qu’on arrête toujours d’essayer des applications intéressantes car elles ne sont pas aussi connues que d’autres qui sont sur toutes les lèvres. Juste pour vous éviter de manquer un diamant brut caché dans la boutique Google, nous collectons de temps en temps les meilleures applications moins connues de la boutique Google et vous les apportons pour votre connaissance,

Ainsi, à cette occasion, nous avons sélectionné pour vous un total de 8 applications gratuites de Google Play qui, bien que peu populaires, méritent d’avoir leur chance.

Navigateur Lynket

La première application de cette liste est Lynket Browser, un navigateur Web open source léger basé sur le protocole Custom Tabs de Google Chrome, qui est responsable de l’ouverture de chaque URL dans un onglet personnalisé, qui a des fonctions héritées de celui-ci, telles que le suivi de la protection ou la synchronisation des signets. .

En plus de cela, cette application gratuite dispose d’un mode article qui se charge d’organiser le contenu d’un site Web pour en faciliter la lecture et vous permet de charger des liens dans des bulles flottantes en arrière-plan et de minimiser les onglets du navigateur pour y accéder depuis le multitâche. .

Appuyez sur la musique

Pulse Music est un lecteur de musique minimaliste pour Android qui propose un écran d’accueil personnalisable, un thème sombre pratique et des widgets vraiment utiles.

Mais ce n’est pas tout, car cette application vous permet également de filtrer les chansons en fonction de leur durée, d’ignorer certains dossiers de votre mémoire interne lors de la numérisation de la musique et de modifier les balises des chansons et dispose de diverses options de lecture aléatoire et d’une minuterie que vous pouvez activer quand tu vas te coucher.

kDrive

kDrive est un service de stockage cloud axé sur la confidentialité qui vous offre 15 Go de stockage gratuit, que vous pouvez étendre jusqu’à 2 To avec un paiement mensuel de seulement 5 euros.

kDrive est un service de stockage cloud axé sur la confidentialité qui vous offre 15 Go de stockage gratuit, que vous pouvez étendre jusqu'à 2 To avec un paiement mensuel de seulement 5 euros.

Lecteur RSS

Nous vous avons déjà parlé des meilleures applications pour lire les actualités sur Android, mais nous avons exclu de cette liste RSS Reader, un lecteur de flux RSS complet qui vous permet de lire les actualités des médias qui vous intéressent le plus et de les partager sur les réseaux sociaux .

Avec RSS Reader vous pourrez importer ou exporter vos abonnements au format OPML, synchroniser automatiquement toutes les sources que vous aurez ajoutées et utiliser un thème sombre très confortable si vous lisez habituellement les actualités depuis longtemps.

gestionnaire de fichiers

Comme son nom l’indique, cette application est un outil très complet pour gérer vos fichiers avec lequel vous pourrez localiser et éliminer les fichiers en double, lire la musique que vous avez stockée dans le terminal, visionner les photos de l’appareil photo, décompresser les fichiers ZIP et RAR nativement. et enregistrez les documents importants dans des dossiers privés.

De même, avec cette application, vous pourrez également vous connecter à un serveur FTP et libérer de l’espace sur votre appareil en quelques secondes.

Joey pour Reddit

Joey pour Reddit est un client Reddit tiers qui vous permet de télécharger des vidéos directement à partir de l’application, de personnaliser la police des messages, de masquer automatiquement les messages que vous avez déjà lus, de rechercher des messages et des commentaires enregistrés, de transcrire des messages de synthèse vocale. , et lisez-les confortablement grâce à votre Reader View.

Joey pour Reddit est une application entièrement gratuite, avec des publicités et des achats intégrés, que vous pouvez télécharger via le lien direct vers le Play Store que nous laissons ci-dessous.

Evie – Le lecteur de livre eVoice

Si vous avez l’habitude de transcrire beaucoup de textes en paroles, vous devez essayer Evie, une application complète pour transformer du texte en audio et ainsi l’écouter comme s’il s’agissait d’un podcast.

Cette application gratuite est compatible avec une grande variété de formats tels que ePub, PDF, MOBI, DOCX et même HTML et vous permet de personnaliser la vitesse de la parole et la durée de la pause dans les signes de ponctuation des phrases et à la fin des phrases. .

Aico – Chat IA puissant

Nous terminons cette compilation avec Aico – Powerful AI Chat, un chat conversationnel basé sur une IA appelée GPT-3, similaire au populaire ChatGPT, avec lequel vous pourrez trouver rapidement les réponses à toutes sortes de questions.

En utilisant le traitement du langage naturel et le Deep Learning, cette application est en mesure de vous fournir des informations pertinentes sur le sujet que vous consultez et également de suggérer des sujets qui s’y rapportent.

