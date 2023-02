Mobiles POCO avec le meilleur appareil photo: modèles mis à jour en 2023

Nous sélectionnons les mobiles POCO avec les caméras les plus avancées que vous pouvez acheter dès maintenant.

Dans le catalogue POCO, nous trouvons des téléphones portables avec des caméras de très bonne qualité.

POCO est l’une des marques que vous devriez regarder si vous souhaitez acheter un téléphone portable avec un bon appareil photo. Dans ce guide d’achat, nous sélectionnons les mobiles POCO avec le meilleur appareil photo parmi lesquels vous pouvez choisir pour le moment. Nous vous racontons les principales caractéristiques de ses fiches techniques, en accordant une attention particulière à la section photographique. Bien sûr, nous abordons la question du prix et des éventuelles remises qui peuvent en découler.

Après avoir analysé le catalogue de smartphones du constructeur chinois, nous avons sélectionné les 4 modèles qui prennent les meilleures photos. Tous ont plusieurs caméras à l’arrière et une caméra à l’avant, certains d’entre eux prenant même en charge l’enregistrement vidéo 4K. Avant de se concentrer sur POCO, nous vous rappelons que vous pouvez également faire connaissance avec les téléphones Xiaomi avec le meilleur appareil photo, une marque avec laquelle POCO est encore très proche.

Mobiles POCO avec un meilleur appareil photo

Parmi les meilleurs mobiles POCO, nous trouvons des terminaux qui se distinguent par le bon travail de leurs caméras. Pour affiner la recherche, nous nous sommes concentrés sur les modèles lancés sur le marché au cours des 12 derniers mois. Ensuite, nous décomposons leurs spécifications afin que vous puissiez connaître en profondeur les mobiles sélectionnés. Il est recommandé de bien analyser leurs caractéristiques avant d’opter pour l’un d’entre eux.

POCO F4 5G

Le POCO F4 5G est l’un des mobiles POCO avec le meilleur appareil photo que vous puissiez acheter. Trois caméras sont montées à l’arrière : une caméra principale de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Comme nous vous l’avons dit dans l’analyse du POCO F4 5G, l’appareil photo principal est celui qui prend les meilleures photos, obtenant des captures claires, avec des couleurs agréables et une très bonne plage dynamique.

Le capteur ultra grand angle fait également du bon travail, nous permettant de prendre des images plus variées. De plus, les caméras arrière de ce POCO F4 5G prennent également de bonnes photos de nuit. Quant à la caméra frontale de 20 mégapixels, elle capture également d’excellentes images. Le POCO F4 est également un très bon achat pour sa qualité d’enregistrement vidéo, étant compatible avec une résolution 4K à un maximum de 60 ips et avec un stabilisateur d’image optique.

POCO F4 5G

Au-delà des caméras, ce mobile POCO brille par la qualité de son écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Impeccables sont les performances offertes par le processeur Qualcomm Snapdragon 870, ce qui en fait également l’un des meilleurs mobiles POCO avec 5G. La touche finale est la batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 67 W, avec beaucoup de capacité pour surmonter la journée d’autonomie.

Le POCO F4 5G est disponible dans une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (399,99 euros) et une autre avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire (449,99 euros). La bonne chose est que vous pouvez le trouver avec des remises régulières dans des magasins comme Amazon, PcComponentes et le site officiel de Xiaomi.

POCO F4 GT

Un autre smartphone POCO avec un bon appareil photo que vous pouvez acheter est le POCO F4 GT, qui met principalement en évidence le travail de son appareil photo principal de 64 mégapixels. Parmi les images capturées par cet objectif, nous aimons particulièrement la netteté, le niveau de détail est très large. A l’arrière il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels.

La caméra frontale, située dans le trou de l’écran, est de 20 mégapixels. Avec eux, vous pouvez obtenir des selfies de la bonne qualité, en plus de déverrouiller le terminal grâce à la reconnaissance faciale. Si ce qui vous inquiète, c’est l’enregistrement vidéo, vous pouvez utiliser la résolution 4K à 60 ips comme qualité maximale.

Le POCO F4 GT est l’un des meilleurs mobiles en termes de rapport qualité-prix que vous pouvez choisir. Il monte un écran AMOLED de 6,67 pouces de haute qualité, ainsi qu’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec d’excellentes performances même lorsque nous sommes confrontés aux tâches les plus exigeantes. La batterie de 4 700 mAh n’a aucun problème à passer la journée sur une seule charge, et elle est également compatible avec une charge rapide brutale de 120 W.

Lors de l’achat du POCO F4 GT, vous pouvez choisir entre deux versions de mémoire : une avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 599,99 euros, et une autre avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 699,99 euros. Actuellement, il est en vente chez PcComponentes, sur Amazon et sur le site Xiaomi, avec les remises habituelles. Vous pouvez trouver beaucoup plus d’informations dans notre analyse exhaustive du POCO F4 GT.

POCO F4 GT

POCO X5 Pro 5G

L’un des mobiles que POCO a lancé en 2023 est le POCO X5 Pro 5G, devenant directement l’un de ses modèles avec le meilleur appareil photo. Il y a trois objectifs qu’il équipe dans le module arrière, mais nous aimons particulièrement l’appareil photo principal de 108 mégapixels. Si vous pouvez être sûr de quelque chose, c’est que ce capteur est capable de capturer des images de bonne qualité.

Au dos on retrouve deux autres capteurs : un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. La caméra frontale est située dans le trou de l’écran et mesure 16 mégapixels, avec une qualité suffisante pour vous offrir de bons selfies. Attention, car la caméra arrière principale peut enregistrer des vidéos en 4K, mais seulement à 30 ips.

POCO X5 Pro 5G

Il y a plusieurs autres aspects qui font de ce POCO X5 Pro 5G un bon achat, comme sa conception fine et légère. Le fait qu’il monte un grand écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz est également très appréciable. Le processeur Qualcomm Snapdragon 778G assure de très bonnes performances, en plus de le rendre compatible avec les réseaux 5G. Enfin, la batterie est de 5 000 mAh et prend en charge une charge rapide de 67 W, avec chargeur inclus.

Vous avez deux options lors de l’achat du POCO X5 Pro 5G : opter pour le modèle 6 Go + 128 Go, au prix de 349,99 euros, ou choisir le modèle 8 Go + 256 Go, pour 399,99 euros. Il est disponible dans une grande variété de magasins, de MediaMarkt à Amazon, en via le site officiel de Xiaomi.

POCO X4 GT

Lors de l’analyse du POCO X4 GT, nous soulignons que l’un de ses principaux atouts est la qualité de son appareil photo principal. Il s’agit d’un objectif de 64 mégapixels qui prend des photos avec des couleurs éclatantes et une bonne plage dynamique. Attention, car il peut aussi se targuer d’être l’un des téléphones milieu de gamme avec le meilleur capteur ultra grand-angle.

La section photographique de ce POCO X4 GT est complétée par un capteur macro de 2 mégapixels à l’arrière et une caméra frontale de 20 mégapixels. Avec ce terminal, vous pouvez enregistrer des vidéos en 4K à 30 ips, avec la possibilité d’enregistrer également en 1080p et 720p.

Nous aimons particulièrement ce POCO X4 GT pour les performances du processeur MediaTek Dimensity 8100, le meilleur de sa catégorie et une véritable bête pour toutes les tâches. A l’test de la fiche technique, le taux de rafraîchissement de 144 hertz de son écran est particulièrement marquant, assurant des images ultra-fluides. De plus, la batterie de 5080 mah avec une charge rapide de 67 W est également très remarquable.

Comme d’habitude dans les mobiles POCO, ce X4 GT est disponible en deux configurations de mémoire : une de 8 Go + 128 Go pour 379,99 euros et une autre de 8 Go + 256 Go pour 429,99 euros. Vous pouvez acheter les deux modèles chez PcComponentes, chez Amazon, chez MediaMarkt et dans la boutique officielle Xiaomi.

POCO X4 GT 5G

POCO mobile avec un meilleur appareil photo

Le mobile POCO avec le meilleur appareil photo que vous puissiez acheter en 2023 est le POCO F4 5G. Nous sommes face à un terminal avec un appareil photo principal de 64 mégapixels qui prend de très bonnes photos, de jour comme de nuit. Les captures sont nettes et les couleurs sont très bien représentées, surprenant même par leur bonne qualité. Attention, car le capteur arrière ultra grand-angle du terminal réalise également de très bonnes images.

POCO F4 5G

Le POCO F4 5G est également un bon achat pour son bon enregistrement vidéo, avec une résolution 4K à 60 ips et un stabilisateur d’image optique. Au-delà des caméras, le smartphone est un excellent achat pour son écran, ses performances et son autonomie avec une charge rapide de 67W. N’oubliez pas que vous pouvez l’acheter sur Amazon, PcComponentes et le site officiel de Xiaomi.

