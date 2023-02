C’est le smartphone avec la meilleure autonomie du marché en 2023, selon DxOMark

Cette gamme milieu de gamme se démarque par son autonomie, atteignant même trois jours d’utilisation sans passer par le chargeur.

Selon DxOMark, ce téléphone milieu de gamme-premium est le meilleur que vous puissiez acheter en termes d’autonomie.

La batterie est l’une des sections fondamentales que vous devez analyser avant de choisir votre nouveau mobile. Si vous voulez un smartphone qui puisse tenir plusieurs jours sans passer par le chargeur et avec une charge rapide puissante, les experts de DxOMark ont ​​une recommandation pour vous. Il s’agit du Honor Magic 5 Lite 5G, choisi par le web comme le mobile avec la meilleure autonomie du marché à ce jour en 2023.

Comme nous pouvons le voir dans la section Honor Magic 5 Lite 5G de DxOMark, le terminal est capable de surmonter trois jours de vie avec une seule charge, un nombre brutal. Quand il faudra passer par le chargeur, ce ne sera pas pour longtemps, puisqu’il est compatible avec la charge rapide 40W. Le chargeur est inclus dans la boîte, vous n’avez donc pas à vous en soucier non plus.

Honor Magic 5 Lite 5G, un maître en autonomie

Le Honor Magic 5 Lite 5G est un mobile haut de gamme de milieu de gamme arrivé récemment sur le marché européen. Dans son dossier technique, nous constatons qu’il monte un grand écran AMOLED, un processeur Qualcomm Snapdragon 695 qui fournit une connectivité 5G et un appareil photo principal de 64 mégapixels.

Cependant, selon les tests DxOMark, ce qui ressort le plus de ce mobile Honor, c’est en termes d’autonomie. Le Magic 5 Lite 5G monte une batterie de 5 100 mAh compatible avec une charge rapide de 40 W. En voyant la grande capacité de la batterie, on pouvait s’attendre à une bonne autonomie, mais pas aussi bonne qu’elle ne l’est en réalité. De DxOMark, ils garantissent que ce smartphone atteint 3 jours et 2 heures d’utilisation avec une seule charge, devenant ainsi le modèle avec la meilleure autonomie jusqu’à présent en 2023.

Selon les experts du web, le Honor Magic 5 Lite 5G offre une autonomie spectaculaire dans toutes les situations, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison, ainsi que lors de son utilisation pour jouer à des jeux, regarder des séries ou téléphoner. Si vous voulez un mobile qui tient des jours et des jours sans passer par le chargeur, vous pouvez voir que ce Honor est la meilleure option de tous ceux lancés en 2023.

La batterie de 5 100 mAh est très bien accompagnée d’une charge rapide de 40W, avec le chargeur inclus comme on le voit sur le site Honor. En pratique, la borne met une demi-heure pour atteindre 58% de batterie, atteignant jusqu’à 46 minutes de charge pour atteindre 80% d’énergie. Si vous souhaitez le charger complètement, et toujours en tenant compte des tests DxOMarkt, le terminal a besoin de 1 heure et 51 minutes. Soit dit en passant, avec une charge de seulement 5 minutes, vous obtiendrez de l’énergie pour environ 6 heures d’utilisation.

Honor a très bien travaillé sur la partie autonomie de ce Magic 5 Lite 5G. Il faut prendre en compte la bonne efficacité du processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G, ainsi que l’absence d’un taux de rafraîchissement supérieur à 60 hertz à l’écran. En effet, le constructeur chinois est tellement doué en batteries que le deuxième mobile avec la meilleure autonomie de 2023 selon DxOMark est aussi le leur, le Honor X7a.

HONOR Magic 5 Lite 5G

Le Honor Magic 5 Lite 5G est déjà en vente en France et dans d’autres pays européens. Actuellement, vous pouvez acheter dans des magasins comme MediaMarkt, AliExpress et le site Web Honor avec un prix de vente conseillé de 379 euros dans la seule version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d'intéresser les lecteurs. Lorsque l'utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.

