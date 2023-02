Je le recommande toujours – c’est le meilleur gadget pour votre téléviseur, quoi qu’ils disent

Si vous souhaitez donner une nouvelle vie à votre téléviseur, pour moins de 40 euros vous pouvez le faire grâce à Google.

Le Chromecast avec Google TV est le meilleur achat que vous puissiez faire si votre téléviseur n’a pas Android.

Si vous avez une télévision sans Android TV, même si elle est moderne avec un système comme Tizen (Samsung), VIDAA (Hisense) ou webOS (LG), Android TV vous manque sûrement. Le système de Google est le meilleur (avis personnel) que l’on puisse avoir sur un téléviseur. En raison des possibilités de personnalisation et d’installation, Android TV est le meilleur système de télévision sur le marché aujourd’hui.

Google a très bien fait avec ses appareils. Il n’a pas fallu, comme Amazon, lancer de nombreux modèles depuis des années pour conquérir le marché des sticks TV. Deux modèles (HD et 4K) ont suffi à se positionner comme l’un des plus vendus actuellement, juste derrière la Fire TV d’Amazon. Mais attention, en termes de résolution 4K, le Chromecast avec Google TV (4K) est le best-seller du moment.

Chromecast avec Google TV (4K)

Chromecast avec Google TV (HD)

Mettez Android TV sur votre téléviseur facilement et rapidement

Quel que soit le modèle que vous choisissez, les différences entre le Chromecast avec Google TV HD et 4K sont minimes. C’est seulement la résolution qui les sépare. Vous ne pourrez pas utiliser le modèle 4K sur un téléviseur Full HD, mais vous pourrez utiliser le modèle HD sur un téléviseur 4K. Dans mon cas, j’ai eu le modèle HD connecté à un projecteur 1080p et tout s’est passé à merveille.

En qualité d’image, les deux modèles peuvent traiter les formats Dolby Vision et HDR10+ les plus récents et les plus innovants proposés par les principales plateformes de contenu à la demande telles que Prime Video, Netflix ou HBO Max, entre autres. Les deux modèles peuvent déplacer tous les contenus de ces plateformes dans leur résolution maximale, ainsi que de n’importe quel cloud que vous avez installé et à partir duquel vous pouvez lire, avec le lecteur VLC par exemple, des formats tels que MKV ou MP4 avec une fluidité totale.

En ayant l’application Google et le cinema store, vous pouvez avoir accès à plus de 400 000 films et séries en streaming. Ou, vous pouvez installer n’importe quelle application ou jeu disponible dans le Google Play Store adapté à la télévision. Par exemple, j’ai pu installer des émulateurs pour d’anciennes consoles pour jouer à deux joueurs, ou des jeux Android actuels pour un ou deux joueurs. L’App Store d’Amazon est beaucoup plus limité sur le Fire TV Stick, j’en témoigne.

En ayant Android TV 11.0, nous avons Chromecast intégré, pour pouvoir partager sans fil l’écran de notre smartphone Android ou ordinateur portable Chromebook avec l’écran de télévision. Un autre avantage d’Android TV est l’intégration de Google Assistant dans le microphone de la télécommande. À partir de là, nous pouvons demander au contenu de jouer à partir des applications installées ou effectuer des recherches dans le navigateur installé que nous avons.

Chromecast avec Google TV (4K)

Chromecast avec Google TV (HD)

Nous pouvons également contrôler certains appareils domestiques intelligents à partir de Google Home, afficher les caméras de surveillance à la télévision, activer les ampoules, régler l’aspirateur robot pour nettoyer, et bien d’autres choses. Point négatif, le Chromecast avec Google TV (dans les deux versions) ne fonctionne que branché sur le courant avec l’adaptateur fourni dans la boîte, vous ne pourrez pas utiliser un port USB libre sur le téléviseur ou le projecteur pour cela.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

