Ce site Web vous permet de comparer les mobiles en 3D et est incroyablement utile

GSMArena a mis en ligne sur son site un comparateur de téléphones portables en 3D qui est non seulement vraiment utile, mais aussi très complet. Cela vaut la peine d’essayer.

iPhone 14 Pro et Samsung Galaxy S22 Ultra.

Chez Netcost-security.fr, dans le passé, nous avons publié des comparaisons très approfondies entre les téléphones d’une gamme, mais de différents fabricants. Le plus récent que nous ayons fait opposant le Samsung Galaxy S22 Ultra à l’iPhone 14. Mais ce n’est pas le seul, puisque nous avons également eu recours à des comparaisons entre des terminaux tels que le Google Pixel 6a et le Nothing Phone (1).

Cependant, autant nous mettons noir sur blanc et donnons les raisons les plus objectives possibles pour lesquelles il est conseillé de choisir un terminal plutôt qu’un autre, c’est vous qui avez le dernier mot. En fin de compte, c’est votre argent ; vous savez ce que vous voulez dépenser, ce que vous voulez avoir et le budget dont vous disposez.

Eh bien : si malgré la lecture de nos comparatifs vous n’arrivez toujours pas à vous décider, peut-être que cette solution que nous vous apportons est celle qu’il vous faut. Grâce à cette section de GSMArena, vous pourrez comparer deux modèles en 3D et, en plus, voir une comparaison détaillée de leurs spécifications techniques au cas où vous auriez besoin de plus d’informations.

Comment utiliser le comparateur GSMArena

Lorsque vous ouvrez le lien, l’iPhone 14 (dont l’analyse de la version Pro a été réalisée par nos confrères d’iPadizate) et le Samsung Galaxy S23 (dont nous avons déjà eu le plaisir d’analyser la version Ultra) apparaîtront par défaut, mais la vérité est que vous pouvez comparer n’importe quel téléphone trouvé dans sa base de données.

Nothing de plus simple : utilisez les champs de recherche, choisissez les modèles que vous souhaitez comparer et ils apparaîtront automatiquement en rotation en 3D en bas. Si vous cliquez sur l’image et faites glisser votre doigt, vous pouvez la faire pivoter à 360 degrés, en voyant chaque petit détail que les terminaux ont dans leur boîtier extérieur. Vous pouvez même choisir les couleurs des téléphones que vous souhaitez comparer, c’est vraiment complet.

La partie intéressante vient plus bas, où vous trouverez un bouton intitulé COMPARE SPECS. Si vous cliquez sur ce bouton, vous accéderez à un tableau comparatif des caractéristiques techniques de chaque téléphone. En eux, vous pouvez même accéder à une comparaison des appareils photo, afin que vous puissiez voir comment ils traitent la photographie et la vidéo.

Sans aucun doute, ce comparateur de téléphone est un outil extrêmement utile pour tout utilisateur averti qui souhaite aller plus loin. Ça vaut la peine d’essayer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :