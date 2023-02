5 consoles rétro que vous ne saviez pas pouvoir émuler sur Android

Android est un système d’exploitation fantastique qui peut être utilisé comme base pour émuler différentes consoles des générations précédentes. Ici, nous vous montrons plusieurs émulateurs système dont vous ne saviez probablement pas qu’ils pouvaient être émulés.

Les émulateurs de console rétro pour Android ne sont pas nouveaux. Ils peuvent être trouvés en grand nombre partout dans le Play Store. Auparavant, nous avons traité des émulateurs pour PS2 et la quatrième génération de consoles, pour donner quelques exemples. Cependant, dans cet article, nous voulons aller un peu plus loin.

Dans cet article, nous allons nous concentrer sur des systèmes dont vous ne saviez pas qu’ils pouvaient être émulés sur Android. Nous allons passer en revue quelques consoles du passé, certaines plus populaires que d’autres, dont vous pourrez profiter sur votre téléphone si vous téléchargez les émulateurs que nous vous donnerons ci-dessous. Bien sûr, pour une expérience de jeu optimale, n’hésitez pas à jeter un œil aux meilleures manettes pour Android.

Un petit avertissement avant de continuer : les liens que nous vous donnons ne servent qu’à télécharger les émulateurs. Vous aurez besoin d’avoir les images des jeux pour pouvoir les exécuter, mais vous les fournir est quelque chose qui dépasse nos fonctions.

Turbo Grafx 16

Ce qui était connu au Japon sous le nom de PC Engine a été le premier à intégrer une puce graphique 16 bits en 1987. Les jeux se présentaient sous la forme de cartes (comme certains pour le Master System original) et il tombait en plein milieu du transition des consoles de troisième à quatrième génération.

Cela indique que nous avons quelque chose entre la NES et la Super Nintendo en termes de puissance et de qualité graphique, mais qui a des titres très agréables. Par exemple, le légendaire Wonder Boy III, R-Type ou Bonk’s Adventure.

Vous pouvez trouver dans le Play Store un émulateur appelé PC.Emu qui, malheureusement, n’est pas gratuit. Cependant, en payant un petit montant, vous pouvez vous assurer que vous disposez d’un émulateur TurboGrafx 16 qui fonctionne parfaitement.

Sega Saturne

La Sega Saturn était un projet intéressant qui était malheureusement voué à l’échec. La société japonaise est sortie d’une période troublée, au cours de laquelle sa Mega Drive 32X n’avait pas eu le succès escompté en essayant de prolonger la durée de vie de sa console 16 bits. De plus, la Saturn n’a pas pleinement misé sur la 3D comme le faisaient d’autres rivales de son époque, comme la PlayStation originale et la Nintendo 64.

Cela signifiait qu’en matière commerciale, comme nous l’avons déjà dit, il ne vendait pas grand-chose en dehors du Japon. Cependant, Sega a proposé de superbes jeux pour sa machine qui, malheureusement, ont pâli face aux offres de Sony et de Nintendo. Parmi eux, on retrouve Panzer Dragoon, Sega Rally, Daytona USA, Virtua Fighter et Virtua Cop.

Si vous souhaitez profiter de ces titres mythiques sur votre Android, vous devrez installer l’émulateur Yaba Sanshiro 2.

Couleur de poche Neo Geo

SNK était responsable de la fabrication de ce qui était peut-être la meilleure console de la quatrième génération : la toute-puissante Neo Geo. C’était à l’époque un système convoité par tous les gamers des années 90, que tout le monde ne pouvait pas s’offrir et qui, aujourd’hui encore, continue d’aller chercher des prix astronomiques (aussi bien des machines que des jeux en bon état) sur le marché de l’occasion. .

Une tentative de créer une version beaucoup moins chère qui, soit dit en passant, pourrait concurrencer Nintendo sur le marché des consoles portables (gouverné alors par la Game Boy d’une main de fer) était la Neo Geo Pocket, qui était capable de présenter des titres de qualité malgré sa avantages réduits pour s’adapter à ce format. Inutile de dire que cela n’avait rien à voir avec la Game Boy, mais c’est une autre histoire.

Parmi ces jeux recommandés, on retrouve le grand et oublié Sonic Pocket Adventure, Metal Slug 1st Mission, SNK vs Capcom et même un King of Fighters Pocket. Vous pourrez profiter de ces titres si vous obtenez RetroArch Plus, l’un des meilleurs émulateurs du genre.

Nintendo VirtualBoy

Bien avant que la réalité virtuelle ne soit ce qu’elle est aujourd’hui et des années après que ces machines Virtuality VR soient arrivées dans les salles d’arcade, Nintendo a voulu prendre le train en marche au milieu des années 90 en créant une console qui était essentiellement un casque à vision stéréoscopique reposant sur une visière. Pour une raison quelconque, Nintendo a voulu vendre cette machine comme étant portable (ce qu’elle n’est clairement pas) et a essayé de lui donner une couche de futurisme en mettant le mot « virtuel » dans le nom.

Cette monstruosité est ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Virtual Boy, qui n’avait rien de virtuel, ni de 3D, et qui était bien en retard sur les machines Virtuality du début des années 90. Cette console jouait à des jeux en 2D fondamentalement, avec quelques effets visuels intéressants, mais en deux dimensions. Et pour aggraver les choses, uniquement dans les couleurs rouge et noir. Cela a conduit Nintendo à placer des avertissements sur les migraines et autres risques pour la santé dans sa publicité.

Peu de jeux ont été créés pour la bibliothèque de Virtual Boy. En fait, la console était un échec. Cependant, si vous avez des lunettes 3D ou Google Cardboard, vous pouvez télécharger l’application Virtual Virtual Boy et ressentir la même sensation vertigineuse que ceux qui ont joué avec dans le passé.

Nokia N Gage

Bien avant que des bêtes de jeu comme le RedMagic 8 Pro ou le fantastique ASUS ROG Phone 6D n’arrivent sur le marché, le Noka N-Gage s’en rapprochait le plus. En tant que concept, c’était complètement révolutionnaire, mais des deux choses qu’il était censé faire – être une console portable et être un téléphone mobile – il n’a pas bien fonctionné. Pour pouvoir utiliser le téléphone en tant que tel, il fallait le placer sur la partie fine dans la position habituelle, une erreur qui a ensuite été corrigée avec le Nokia N-Gage QD.

Quoi qu’il en soit, ce rare hybride de console et de téléphone ne pouvait pas rivaliser avec Nintendo et sa DS, ni avec la PSP. Pour l’histoire, c’est resté un système étrange, qui avait plus d’inconvénients que d’avantages, mais qui avait aussi quelques titres remarquables. Certains d’entre eux étaient Tony Hawk’s Pro Skater, Tomb Raider ou The Sims Bustin’ Out.

Si vous n’avez jamais possédé l’un de ces appareils et que vous êtes curieux de savoir ce que c’était que de jouer avec un N-Gage, vous pouvez télécharger l’émulateur EKA2L1, mais ce n’est pas aussi facile ou simple à utiliser que certains des autres sur cette liste. . Vous devrez vous rendre sur votre wiki particulier pour installer correctement tout ce dont vous avez besoin pour que l’émulateur fonctionne sur votre Android.

