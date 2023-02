Apple organise un événement de presse présentant ses « dernières avancées dans le jeu »

Cette semaine, Apple a invité divers membres de la presse et des influenceurs à examiner de plus près les jeux à venir sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac cette année. Selon Tom’s Guide, l’événement « a tout montré, de la vaste gamme d’Apple Arcade sur Apple TV, à The Medium fonctionnant nativement sur Mac, en via les jeux de fitness inventifs de l’Apple Entrepreneur Camp ».

Apple… premier événement de l’année ?

Apple a organisé de petits événements sur invitation uniquement comme celui-ci dans le passé. Ils se concentrent généralement sur le fait de donner à la presse et aux influenceurs une expérience pratique plus intime avec de nouveaux produits. Apple a un emplacement dédié à New York où il organise occasionnellement des réunions d’information privées avec des membres de la presse pour faire des présentations et offrir du temps de démonstration pratique.

Dans ce cas, tout était axé sur le jeu. Une poignée de développeurs de jeux étaient présents à l’événement pour montrer ce qu’il y avait sur leur feuille de route pour les plates-formes Apple cette année.

YouTuber Jacklyn Dallas, « NothingButTech », a écrit sur l’expérience dans un post Instagram vendredi:

Hier, je suis allé à un événement Apple qui m’a vraiment laissé SOOOO inspiré et excité !!!! C’était un groupe de développeurs qui faisaient des applications pour Apple arcade et Mac. Les jeux sont si spéciaux pour moi parce qu’ils peuvent transcender les différences culturelles et sont tellement basés sur la narration et le plaisir Les développeurs étaient également passionnés par leurs nouveaux lancements – ils ont fait toute ma journée 🙂

Selon Jacklyn, les jeux présentés par Apple lors de l’événement de cette semaine sont :

Call of Duty : Warzone Mobile

Honkai : Rail stellaire

Les naufragés de Lego Starwars

Exécutez les légendes

Le moyen

Mike Andronico de CNN a également assisté à l’événement et a écrit sur la journée sur CNN Underscored. Andronico l’a résumé en disant que « 2023 s’annonce comme le moment idéal pour être un joueur Apple ». Andronico s’est éloigné de l’événement impressionné par Call of Duty: Warzone, qui arrivera sur iPhone plus tard cette année.

Le dernier jeu Call of Duty d’Activision avait fière allure et fonctionnait à 120 images par seconde sur un iPhone 14 Pro Max – le téléphone haut de gamme actuel d’Apple – bien qu’il soit optimisé pour bien fonctionner sur les dernières générations d’iPhone. J’ai remarqué que le combiné s’était réchauffé pendant mon temps de jeu, et encore plus inquiétant, le jeu s’est complètement écrasé vers la fin d’un match intense. Activision n’a pas tardé à souligner que nous jouions à un logiciel de pré-version, alors j’espère que ces bugs seront résolus pour éviter tout voyage accidentel au goulag.

Le jeu qui a le plus marqué Andronico, cependant, était The Medium. Apple a présenté The Medium fonctionnant sur un nouveau Mac mini M2 :

J’ai fait la démonstration de The Medium sur un nouveau Mac Mini M2, et il avait l’air à peu près aussi beau que dans mes souvenirs sur mon PC entièrement chargé à la maison – un qui arbore une carte graphique Nvidia RTX 3080 haut de gamme, remarquez. L’action cinématographique de mauvaise humeur du jeu s’est déroulée à une résolution immersive de 4K et ce qui semblait au moins 60 images par seconde (c’est-à-dire que c’était agréable et fluide), et même si j’ai remarqué la saccade occasionnel une fois que nous sommes entrés dans un gameplay à double réalité, il a toujours tenu se déroule de manière impressionnante pendant les cinématiques et les séquences d’action intensives sur écran partagé. Bien que le développeur Bloober Team ne puisse pas parler de chiffres de performances spécifiques, la société a noté que le jeu a été testé sur les Mac alimentés par M1 et M2, et devrait bien fonctionner même sur le MacBook Air 2020 de base. Cela peut être attribué en partie à la technologie Apple Metal, qui utilise l’intelligence logicielle pour optimiser les jeux pour les appareils Mac à la volée.

Marshall Honorof de Tom’s Guide a également assisté à l’événement et a écrit sur l’expérience en détail. Honorof l’a décrit comme « un événement de presse mettant en lumière les dernières avancées du fabricant d’iPhone en matière de jeux ».

Call of Duty: Warzone Mobile était l’un des jeux présentés lors d’un événement de presse Apple mettant en lumière les dernières avancées du fabricant d’iPhone en matière de jeux. La société a tout présenté, de la vaste gamme d’Apple Arcade sur Apple TV, à The Medium fonctionnant nativement sur Mac, en via les jeux de fitness inventifs du Apple Entrepreneur Camp. En fait, Call of Duty : Warzone Mobile était quelque chose d’étrange à cet égard. Il n’est pas conçu par Apple ; ce n’est pas exclusif à iOS ; cela ne fait pas partie d’Apple Arcade. Mais cela fournit une vitrine parfaite pour montrer à quel point iOS peut exécuter des jeux mobiles, ainsi que la façon dont ces jeux commencent à surmonter les limites de leur plate-forme.

Dans le cadre de la transition vers Apple Silicon, Apple a de plus en plus commencé à présenter le Mac en tant que plate-forme de jeu, parallèlement à sa concentration continue sur les jeux pour iPhone et iPad. Un événement comme celui-ci est un excellent moyen de montrer certains des jeux à venir sur ses plateformes cette année.

Nous attendons toujours que plus de contenu de l’événement de cette semaine émerge. Si vous repérez quelque chose, faites-le nous savoir.

