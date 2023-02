Samsung Galaxy S23 : les 7 grandes nouveautés de son appareil photo qui vont vous conquérir

Savez-vous tout ce que peut faire l’appareil photo de la série Samsung Galaxy S23 ? On passe en revue une à une ses meilleures nouvelles.

Utiliser les caméras d’un Samsung Galaxy S23 Ultra

La série Samsung Galaxy S23 est arrivée pour se positionner comme l’un des smartphones premium les plus demandés de 2023, mettant la barre très haut en intégrant les dernières avancées en termes de performances, d’écrans, de logiciels et, surtout, de photographie. La section appareil photo est l’un des aspects les plus importants de cette nouvelle famille d’appareils créée par Samsung, car la société a doté ses nouveaux téléphones portables du système de capteurs le plus avancé jamais vu à ce jour.

Mais qu’est-ce qui rend les appareils photo de la série Galaxy S23 si spéciaux ? La réponse réside dans les différentes technologies et innovations avec lesquelles Samsung a fourni l’ensemble des capteurs qui composent son système de caméra, et que nous allons passer en revue plus en détail ci-dessous.

Jusqu’à 200 mégapixels pour mieux voir la nuit

Le nouveau Samsung Galaxy S23 Ultra est le premier smartphone de l’histoire de la marque à être équipé d’un appareil photo de résolution 200 mégapixels, capable de capturer beaucoup plus de détails et de couleurs, même dans les conditions de luminosité les plus faibles.

Et c’est que le capteur est capable de recourir à la technique de regroupement de pixels, connue sous le nom de « Pixel Binning », pour ainsi obtenir des pixels plus grands et produire des photographies de 12 ou 50 mégapixels, selon les besoins de chaque scène.

Cela garantit que nous pouvons obtenir des photos bien éclairées et détaillées dans n’importe quel environnement, quel que soit le niveau de lumière ou la complexité de la scène.

Des selfies nocturnes au top

Mais ne pensez pas que les améliorations de la photographie de nuit ne s’appliquent qu’à la caméra arrière : les amateurs de selfies nocturnes ont de la chance, car la caméra frontale améliorée de 12 mégapixels est désormais soutenue par l’intelligence artificielle pour améliorer les selfies capturés dans des conditions difficiles.

Pour y parvenir, l’IA est capable de traiter individuellement chaque élément de la scène, générant ainsi des textures plus définies et des couleurs plus réalistes.

Ce n’est pas tout : grâce au travail d’optimisation réalisé par Samsung, vous pourrez partager des posts de meilleure qualité sur vos réseaux sociaux, grâce à une meilleure intégration avec Instagram, Snapchat et TikTok.

Des photos professionnelles accessibles à tous

Vous n’avez pas besoin d’être un photographe professionnel pour tirer le meilleur parti des appareils photo de la série Galaxy S23. Avec le nouveau mode « Pro » intégré à l’application appareil photo, vous pouvez régler manuellement différents paramètres, tout en capturant des images d’une résolution de 50 mégapixels. Et si vous souhaitez donner à vos selfies un style plus professionnel, vous pouvez désormais également utiliser le mode Pro avec la caméra frontale.

De même, le mode Expert RAW ravira les utilisateurs plus avancés en vous donnant la possibilité de générer des fichiers RAW 16 bits qui combinent plusieurs captures, générant ainsi des résultats de niveau professionnel.

SuperHDR en super résolution

Capturer des images de 50 mégapixels avec l’appareil photo du Samsung Galaxy S23 n’indique pas seulement obtenir des photos plus détaillées. Grâce à la technologie SuperHDR compatible avec le mode haute résolution, vous pouvez également profiter d’images avec jusqu’à quatre fois la plage dynamique HDR tout en profitant de la plus grande netteté apportée par 50 mégapixels.

Nightographie et Astrophoto pour vos nuits les plus longues

Le manque de lumière a été, pendant des années, le talon d’Achille du mode portrait sur les smartphones. La série Galaxy S23 est arrivée pour mettre fin à ce problème, grâce à l’utilisation de la technologie Dual Pixel intégrée à la caméra frontale, qui améliore la mise au point sur le sujet au premier plan tout en détectant la profondeur pour générer un effet de flou réaliste.

Et si vous êtes fan d’astrophotographie, vous n’aurez plus besoin de planifier vos captures pendant des heures : le Mode Astrophoto vous permet de visualiser une carte interactive des objets célestes et de prendre des images avec un niveau de haute définition et de détail difficile à égaler sans utiliser de matériel professionnel.

Le stabilisateur optique le plus avancé à ce jour

Les photos floues appartiennent au passé grâce au stabilisateur d’image optique (OIS) amélioré inclus dans le Samsung Galaxy S23 Ultra. Et c’est que le stabilisateur, qui a une plage de mouvement plus large, est capable de mieux compenser les mouvements naturels qui se font lors de la prise d’une photo pour améliorer considérablement la netteté et la qualité des résultats d’image.

En parlant de vidéo, la technologie VDIS est chargée de réduire les vibrations de manière plus efficace grâce à l’utilisation d’un nouveau type de stabilisateur optique avec une plus grande amplitude de mouvement, capable de mieux compenser les mouvements.

Des vidéos parfaitement nettes, même en mouvement

L’enregistrement vidéo bénéficie également des améliorations apportées par le nouveau stabilisateur optique, notamment la nuit. Grâce à la technologie VDIS, soutenue par un nouveau processeur d’image, la caméra Samsung Galaxy S23 est capable de réduire le bruit dans les vidéos de nuit à un niveau jamais vu auparavant, tandis que les vibrations ne sont plus un problème.

À toutes les améliorations susmentionnées apportées à son appareil photo et vidéo, il faut ajouter l’utilisation des objectifs et des capteurs les plus avancés que Samsung ait utilisés dans ses smartphones à ce jour, ainsi que le nouveau NPU intégré au processeur Qualcomm Snapdragon 8. Gen 2 Plate-forme mobile pour Galaxy, jusqu’à 48 % plus puissante lors de l’analyse de chaque scène pour optimiser les couleurs, les textures et l’éclairage.

Galaxy S23

Marque Samsung Autre nom Galaxy S23 Date de sortie 17-02-2023 Prix 959 €

